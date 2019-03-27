Під час обшуків у Криму російські силовики затримали щонайменше 10 осіб – «Кримська солідарність»

Під час обшуків у будинках кримських татар в анексованому Криму російські силовики затримали щонайменше 10 осіб, інформує громадське об'єднання «Кримська солідарність».

Повідомляється, що закінчилися обшуки в будинках Рустема Сейтхалілова, Тофіка Абдулгазієва, Джеміля Гафарова, Сейрана Муртази, Аліма Керімова. Їх відвезли до відділу управління ФСБ Росії в Сімферополі.

Раніше російські силовики відвезли в управління ФСБ Росії в Криму жителів Сімферополя Фархада Базарова, Різу Іззетова і Шабана Умерова.

Також під час обшуку в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, – Ескендер Мамутов і Еміль Зіядінов. Цьому передувала бійка між російськими силовиками і жителями Кам'янки.

Громадське об'єднання «Кримська солідарність» повідомляє про затримання на вулиці Мемета Аппазова в сімферопольському мікрорайоні Кам'янка 5 осіб з-поміж тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників. Їхні прізвища не називають.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії проводять обшуки в щонайменше 25 будинках кримських татар в анексованому Криму в рамках кримінальних справ проти кількох жителів Криму, підозрюваних в участі у діяльності забороненої в Росії релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків у Криму, проте не назвали кількості підозрюваних та їхні прізвища.

Раніше повідомлялося, що обшуки проходять у селі Строгонівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам'янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

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За даними активістів, у мікрорайоні Кам'янка квартал, де проходить обшук, перекрила Росгвардія. Місцевих жителів не пропускають додому.

Крим.Реалії з'ясовують подробиці того, що відбувається.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Після анексії у Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського Національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

У березні 2014 року Росія окупувала та анексувала український півострів Крим. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».