Обшуки в Криму: перших затриманих відвезли в управління ФСБ Росії в Сімферополі

Російські силовики відвезли в управління ФСБ Росії в анексованому Криму жителів Сімферополя Фархада Базарова, Ризу Іззетова і Шабана Умерова, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Також у ході обшуку в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, – Ескендер Мамутов і Еміль Зіядінов. Цьому передувала бійка між російськими силовиками і жителями Кам’янки.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії вранці 27 березня проводять обшуки в щонайменше 25 будинках кримських татар в анексованому Криму в рамках кримінальних справ проти кількох жителів Криму, підозрюваних в участі у забороненій у Росії релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їхні прізвища.

Повідомлялося, що обшуки проходять в селі Строганівка Сімферопольського району, в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя, селі Володимирівка Білогірського району Криму.

За даними активістів, у мікрорайоні Кам’янка квартал, де проходив обшук, перекрила Росгвардія. Місцевих жителів не пропускають додому.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» в 2003 році, включивши в список 15 об’єднань, названих «терористичними». В Україні ця організація не заборонена. Росія після того, як анексувала Криму 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.