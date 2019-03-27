МЗС України про затримання в Криму: Росія має припинити незаконні переслідування

Міністерство закордонних справ України закликає Росію зупинити незаконне і політично мотивоване переслідування в анексованому Росією Криму. Так у МЗС відреагували на інформацію про обшуки і затримання, які вранці 27 березня в анексованому Криму проводять російські силовики.

«Подальше порушення прав людини в окупованому Криму з незаконними нічними обшуками і затриманнями у десятках будинків мирних кримськотатарських громадян. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила ці незаконні й політично мотивовані переслідування», – написала у Twitter речниця МЗС України Катерина Зеленко.

За останніми даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», після обшуків в анексованому Криму затримані вже 15 людей. Їх відвезли до відділу управління ФСБ Росії в Сімферополі.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків у Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їхні прізвища.

Як повідомили в «Кримській солідарності», обшуки відбуваються у справі про участь у релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Ця організація заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.