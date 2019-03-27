Омбудсмен: російські силовики обшукують будинки активістів «Кримської солідарності» у Криму

Російські силовики 27 березня проводять в анексованому Криму обшуки в 25 будинках активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність» й інших громадських активістів, повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

На даний час щонайменше 10 людей затримали. Водночас, за словами Денісової, обшуки тривають, і кількість затриманих може збільшитися.

«Слідчі дії проходять, зокрема, у Ремзі Бекірова, Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалієва, Ерфана Османова, Азіза Бекірова, Акіма Бекірова, Абдульазіза Умерова, Меджита Абдурахманова, Тофіка Абдулгазієва, Яшара Муедінова, Сеітвелі Сейтабдієва, Едема Яячікова. Більшість із них їздили на судові засідання до Ростова-на-Дону, передавати передачі, відвідувати політв’язнів», – повідомила омбудсмен.

З якого приводу проводять обшуки – поки що невідомо, додала Денісова.

У «Кримській солідарності» вранці 27 березня повідомляли, що обшуки і затримання пов’язані зі звинуваченнями в участі в релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Ця організація заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.