ФСБ: у Криму затримали 20 підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір»

У ФСБ Росії стверджують, що в Криму затримано 20 осіб, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські спецслужби назвали масові обшуки, які сьогодні проходять в Криму, «спеціальною операцією», а затриманих «рядовими членами і ватажками» «Хізб ут-Тахрір».

Згідно з заявою ФСБ, затримані «здійснювали антиконституційну діяльність, засновану на доктрині створення так званого «всесвітнього халіфату», руйнування інститутів світського суспільства і спрямовану на повалення насильницьким шляхом чинної влади».

Російські силовики стверджують, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман».

Як стверджують в ФСБ, силовики знайшли в будинках, де пройшли обшуки, «заборонені в Росії матеріали «Хізб ут-Тахрір», засоби зв’язку, електронні носії інформації».

Раніше у ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків у Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їхні прізвища.

Як повідомили в «Кримській солідарності», обшуки відбуваються у справі про участь у релігійній організації «Хізб ут-Тахрір».

Ця організація заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.

МЗС України засудило обшуки і закликало Росію зупинити незаконне і політично мотивоване переслідування в анексованому Росією Криму