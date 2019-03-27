НАБУ провело обшуки у Бердянському порту

У ніч на 27 березня й упродовж дня 26 березня слідчі Національного антикорупційного бюро проводили обшуки у Бердянському морському порту. Інформацію щодо слідчих дій Радіо Свобода підтвердили у прес-службі Адміністрації морського порту Бердянськ.

Як повідомили в установі, слідчі дії пов’язані з перевіркою НАБУ інформації щодо можливих порушень при проведенні закупівлі портом нового обладнання – автокрану вартістю понад 2 мільйони гривень.

В адміністрації морського порту Бердянськ також зазначили, що наразі закуплене обладнання перебуває на території порту, однак з постачальником поки що не підписані документи про прийняття техніки, порт також має претензії до нього щодо порушення термінів постачання обкладення.

Читайте також: Східний вітер змін: Бердянськ під час воєнного стану і морської блокади

Сьогодні Бердянський порт працює у звичному режимі, додали в адміністрації.

У НАБУ поки що офіційно не коментували проведення обшуків у порту.

Бердянський морський порт збудований у 1830 році. Він має дев’ять причалів. Це єдиний морський порт у Запорізькій області. Серед основних видів діяльності порту – перевантаження вантажів, складання і зберігання вантажів.