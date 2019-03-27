9 затриманих кримських татар відправив під варту суд в окупованому Криму

Суд в анексованому Росією Криму 27 березня відправив під арешт до 15 травня дев’ять кримських татар, затриманих раніше за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб-ут-Тахрір», повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

28 березня очікується суд для обрання запобіжного заходу для ще 11 затриманих кримськотатарських активістів. Ще чотири людини оголошені в розшук.

Адвокат одного із заарештованих Рустема Сейтхалілова Костянтин Рустемов у коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії сказав, що судове засідання щодо його підзахисного тривало кілька хвилин.

За даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», 27 березня в анексованому Криму відбувалися обшуки щонайменше в 25 будинках кримських татар.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали 20 людей, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики стверджують, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман».

Організація «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.