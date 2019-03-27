ЄС закликав Росію припинити порушення прав кримських татар

Європейський союз закликає Росією припинити порушення прав кримських татар в анексованому Росією Криму, заявила речниця керівника європейської дипломатії Майя Коціянчич.

«Нам відомо про обшуки, які російська влада минулої ночі провела на незаконно анексованому Кримському півострові, і про затримання, які були після них», – сказала Коціянчич.

Вона зазначила, що права затриманих мають бути дотримані.

Коціянчич згадала нещодавню заяву верховного представника Європейського союзу із зовнішньої політики Федеріки Моґеріні до п'ятиріччя російської анексії півострова. Вона тоді вказала на погіршення ситуації з правами людини в Криму і навела як приклад переслідування кримськотатарських активістів.

За даними громадського об’єднання «Кримська солідарність», 27 березня в анексованому Криму відбувалися обшуки щонайменше в 25 будинках кримських татар.

У ФСБ Росії стверджують, що затримали 20 людей, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики стверджують, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман».

Організація «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.