Російські силовики затримали ще трьох активістів «Кримської солідарності»

У російському Ростові-на-Дону силовики затримали трьох активістів «Кримської солідарності» Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова і Владлена Абдулкадирова, в будинках яких в анексованому Криму напередодні пройшли обшуки. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook, Аріфмеметов і Бекіров – громадянські журналісти, стрімери цієї організації, а Абдулкадиров займався організацією передач політв’язням у СІЗО.

Обшук у їхніх будинках у Криму 27 березня проходив за їхньої відсутності, уточнили в організації.

Місце перебування кримськотатарського активіста Едема Яячікова, якого шукають після вчорашніх обшуків у Криму, досі невідоме.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 28 березня продовжить обирати запобіжний захід ще 11 кримськотатарським активістам, затриманим раніше в ході масових обшуків.

27 березня цей суд заарештував дев’ятьох активістів.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність».

У ФСБ Росії стверджують, що затримали 20 людей, підозрюваних в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

Російські силовики заявляють, що затримані «поширювали серед жителів півострова терористичну ідеологію, вербували в свої ряди кримських мусульман». Частині затриманих інкримінують «організацію діяльності терористичної групи», ще частині – «участь у діяльності терористичної організації».

Також у ході обшуку в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, – Ескендер Мамутов і Еміль Зіядінов. Суд у Сімферополі оштрафував Зіядінова на 500 рублів за «непокору поліції». А Мамутова заарештували на п’ять діб.

Організація «Хізб ут-Тахрір» заборонена в Росії і внесена там у список 15 об’єднань, названих «терористичними». Росія після того, як анексувала Крим 2014 року, нав’язала заборону і на території півострова.

Захисники заарештованих і засуджених у так званій «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою.