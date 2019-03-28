Радіо Свобода Daily: В окупованому Криму після обшуків затримали 20 людей

Обшуки та затримання в Криму

Співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в окупованому Криму обшуки у будинках кримськотатарських активістів, в тому числі й активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». За інформацією активістів, затримані 20 людей. Ще чотирьох розшукують російські силовики.

Російські спецслужби назвали масові обшуки, які сьогодні проходять у Криму, «спеціальною операцією», а затриманих «рядовими членами і ватажками» організації «Хізб ут-Тахрір».

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров порівняв обшуки в анексованому Криму із облавами сталінських чекістів 1930–50-х років.

Про те, як родини затриманих оговтуються після обшуків та затримань, дивіться у відео нашого проекту «Крим Реалії».

Затримали після інтерв'ю для «Крим Реалії»​

Ще одне гучне затримання в Криму, але днем раніше: у Ялті 26 березня затримали кримського журналіста Євгена Гайворонського – за попередньою версією, «через наркотики». Сталося це через кілька годин після того, як він дав велике інтерв’ю в ранковому прямому ефірі Радіо Крим.Реалії. У ньому журналіст розкритикував російське керівництво за анексію півострова і висловив підтримку Україні.

Що ж конкретно він сказав у інтерв'ю? Читайте тут.

Зеленський готовий оскаржити

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського готові оскаржити результати першого туру виборів президента України. Про це на прес-конференції заявив очільник передвиборного штабу Зеленського Іван Баканов.

«Звичайно ж, ми готові оскаржити результати виборів. У нас є для цього прекрасна команда, яка вже брала участь в оскарженні результатів виборів у 2004 році, ми вміємо це робити», – сказав Баканов. «Соціологія на сьогоднішній день така, що якщо ми не вийдемо до другого туру, то, на нашу думку, це буде свідчити про масштабні фальсифікації, але ми сподіваємося, що такого не буде», – додав він.

Мороз знявся

Лідер «Соціалістичної партії» Олександр Мороз попросив більше не вважати його кандидатом у президенти України. Відповідну заяву він оприлюднив у Facebook.

Він зазначив, що політрада партії на своєму засіданні проаналізувала хід виборчої кампанії і зробила обґрунтований висновок про підготовку «небувалої безцеремонної фальсифікації виборів».

75-річний Олександр Мороз був народним депутатом п’ятьох скликань, двічі ставав головою парламенту.

«Свати»​ дозволені

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати». За позовом компаній «1+1» та «Кіноквартал» суд визнав протиправною та скасував заборону на в’їзд актору «Сватів» Федору Добронравову.

Суд визнав протиправними дії СБУ через звернення до Міністерства культури України про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці та визнав протиправним.

«Під час ухвалення рішення у справі, судом було проаналізовано зміст довідки, яка була підготовлена СБУ і на підставі якої прийняті й інші оскаржувані рішення, та встановлено, що вона була складена з порушенням нормативних вимог та за відсутності належних обґрунтувань», – пояснили в суді.

Чому скасовано перший «жіночий» вихід у космос?

Американське космічне агентство NASA ухвалило рішення скасувати повністю «жіночий» вихід у космос через відсутність скафандрів потрібного розміру. В операції повинні були взяти участь члени екіпажу МКС Енн Маклейн і Христина Кох, але тепер із станції вийде тільки друга з них. А її напарником буде колега-чоловік Нік Хейг.​

На виборах буде хороша погода!

В Україні 31 березня, у день президентських виборів, потеплішає до 18 градусів тепла, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Будьте свідомими та не забудьте в неділю прийти на виборчу дільницю!

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