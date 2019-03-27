Суд визнав протиправною заборону «Сватів»

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправною заборону серіалу «Свати».

За позовом компаній «1+1» та «Кіноквартал» суд визнав протиправною та скасував заборону на в’їзд актору «Сватів» Федору Добронравову.

Суд визнав протиправними дії СБУ через звернення до Міністерства культури України про внесення Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці та визнав протиправним.

У зв’язку з цим судді скасували цей наказ Міністерства культури України та наказ Державного агентства України з питань кіно у частині анулювання державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування певних фільмів.

«Під час ухвалення рішення у справі, судом було проаналізовано зміст довідки, яка була підготовлена СБУ і на підставі якої прийняті й інші оскаржувані рішення, та встановлено, що вона була складена з порушенням нормативних вимог та за відсутності належних обґрунтувань», – пояснили в суді.

У листопаді 2017 року Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянинові Росію, актору Федорові Добронравову. За даними СБУ, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Після цього Міністерство культури внесло Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.