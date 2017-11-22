СБУ на три роки заборонила в’їзд в Україну російському актору Добронравову

Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну терміном на три роки громадянину Росію, актору Федору Добронравову.

Як повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська, росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією.

За її словами, Добронравовим також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Українська сторона неодноразово наголошувала, що іноземці, приїжджаючи до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Низка артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».