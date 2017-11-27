Чекалкин: герой Добронравова у «Сватах» - бидлуватий українець

Володимир Зеленський має право захищати свій продукт, переконувала в ефірі Радіо Свобода актриса Ольга Сумська. Таким чином вона прокоментувала скандал навколо реакції Зеленського на можливість заборони показу в Україні «Сватів» – серіалу, продюсером якого є цей шоумен. Про даний серіал згадали через заборону на в’їзд в Україну російському акторові стрічки Федорові Добронравову, через його виступи в анексованому Криму. Ольга Сумська стверджує, що варто не сперечатися навколо «Сватів», а звернути увагу на допомогу «95-го кварталу» і Зеленського воїнам ЗСУ на передовій. Натомість продюсер, шоумен Дмитро Чекалкин констатував, що справа не тільки у наявності російських акторів-путіністів у деяких українських фільмах. Головне – такі «Свати» показують українців відсталими та маргінальними. Це, на його думку, відповідає намаганням Кремля втягнути Україну в «русский мир».



Лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський бурхливо відреагував на заборону в’їзду в Україну акторові серіалу «Свати» Федорові Добронравову в своєму відеозверненні.

«Ви боретесь із тим, що людей об’єднує. Об’єднує мільйони телеглядачів всі ці довгі роки. Це український серіал. Якого біса, хлопці, ви там узагалі щось пропонуєте? Хто ви такі? Що ви зробили? Якщо ви – Служба безпеки України, турбуйтесь про безпеку України. Щоб вулицею можна було вільно пройти, щоб дітям було не страшно, а від «Сватів» поки ще ні одна людина не повісилась», – переконаний шоумен.

Заслужена артиста України Ольга Сумська вважає, що Зеленський має право захищати свій продукт.

«Він (Володимир Зеленський – ред.) є і залишається одним із найуспішніших українських кінопродюсерів, шоуменів і зокрема вже й акторів. Чому ви не говорите про те, скільки допомагає безпосередньо «95-й квартал» і той же Володимир Зеленський на передовій? Скільки вони виступають не просто в штабах, а безпосередньо на фронті перед хлопцями, піднімають бойовий дух і зокрема скільки вони вже автівок відправили, скільки зібрали гуманітарної допомоги нашим воїнам?», – нагадала Сумська в ефірі «Ранкової Свободи».

Чому ви не говорите про те, скільки допомагає безпосередньо «95-й квартал» і той же Володимир Зеленський на передовій? Скільки вони виступають на фронті, піднімають бойовий дух

Позитивно актриса відгукується і про Федора Добронравова, якому на три роки заборонено в’їзд до Росії за незаконні відвідини тимчасово окупованого Криму.

«Я ще до «Сватів» знімалася з Федором – ніяких закидів. Він настільки толерантний, настільки людина порядна. Те, що сталося – те сталося, можливо, він дуже шкодує про те, що доволі нетактовно висловився з приводу Криму», – припускає вона.

Ольга Сумська радить російським артистам перетинати кордони України (в тому числі анексованого півострова) згідно українського законодавства, а українським – зняти серіал, який складе конкуренцію «Сватам», де Федір Добронравов грає головну роль.

«Давайте зробимо альтернативу тоді, давайте знімемо такий точно класний серіал, який стане улюбленим і буде конкурентоздатним. Якщо є заміна Добронравову, то будь ласка».

Давайте зробимо альтернативу, давайте знімемо такий точно класний серіал, який стане конкурентоздатним

Тим часом в Україні досі працює чимало російських акторів, каже Сумська, але не вбачає в цьому проблеми.

«Я стикаюся з російськими акторами на знімальних майданчиках, підтримую дуже теплі стосунки і, повірте, дуже багато хто своєї думки з цього приводу, але дуже багато просто хто потрапив в халепу», – розповіла вона.

Продюсер Дмитро Чекалкин натомість звертає увагу на те, який саме образ українця пропонується глядачам «Сватів».

«У чому драматургія всього серіалу: є протистояння, конфлікт між, з одного боку освіченим, інтелігентним сватом, росіянином Ковальовим, і таким хамуватим, бидлуватим українцем Будьком, в якого ще такий український персонаж – Мітяй-алкоголік. Це вкладається в цю путінську парадигму, що ми ж несемо вам, дурням-українцям, культуру, ми ж освічуємо вас, «руський мир» вам несемо, цивілізацію, світ цивілізації, а ви не хочете сприймати наші потуги», – коментує продюсер сюжет серіалу.

У чому драматургія серіалу: є протистояння між освіченим, інтелігентним сватом, росіянином Ковальовим, і бидлуватим українцем Будьком

На такому тлі доброчинна діяльність Володимира Зеленського його в очах Чекалкина не виправдовує.

«Є такий вислів – «корисні ідіоти». Минулого року він (Зеленський – ред.) знову ж таки на догоду цим російським уявленням про українців розповідав, що Україна – це героїня порнофільмів, тепер розповідає, що українці – недолугі, хамуваті алкоголіки», – нагадує він.

На думку шоумена, є принципова різниця між сміхом над собою та ситуацією, коли національні стереотипи висміює представник країни-агресора.

«Самоіронія – це техніка безпеки буття. Треба вміти своєчасно висміювати власні вади. Але коли російський пропутінський актор, який порушує українське законодавство, відіграє роль такого недолугого українця-«хохла» – це прикро. Проти цього треба вживати певних заходів», – переконаний Чекалкин.

Є такий вислів – «корисні ідіоти

Сценарист Ярослав Войцешек не приховує подиву з приводу реакції Володимира Зеленського на заборону «Сватів», яка фактично ще не відбулася.

«Добронравов дійсно висловлював підтримку діям Путіна, це є в його інтерв’ю на відео, це є факт. Що саме накипіло? «Сватів» ще не заборонили, актор дійсно винний в тому, в чому його звинувачують», – міркує він.

Присутність російських акторів в українському телепродукті сценариста, навпаки, не дивує. Він нагадує, що серіал «Свати» почали знімати задовго до початку російської агресії, коли весь телевізійний контент і кінематограф були так чи інакше орієнтовані на Москву.

«Справа в одній проблемі – це окупність фільмів, бо на українському ринку неможливо окупити великі бюджети. У нас бюджет, який у фільму може бути, щоб він окупився – це десь 200 тисяч доларів і не більше. Якщо бюджет більше, то фільм буде нерентабельний», – пояснює Войцешек.

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