«Свати» ще не заборонили, але можуть: чому і за що

Думки українців розділились: одні обурюються, що серіал «Свати» можуть заборонити, інші – що цього не зробили раніше. А все через заборону на в’їзд до України російському акторові цієї картини, Федорові Добронравову, через виступи в анексованому Криму. Ситуацію вже прокоментував лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський, всі компетентні відомства і сам Добронравов. Проте «Сватів» ще можуть і не заборонити. Радіо Свобода з’ясовувало, у чому справа і хто це вирішуватиме.

Історія закрутилась від того, що російському акторові Федору Добронравову, який у серіалі «Кварталу 95» грає одного зі сватів, заборонили на три роки в’їжджати до України.

У Службі безпеки пояснили, що він неодноразово відвідував анексований Крим і публічно висловлював антиукраїнські погляди.

Скажімо, свідки розповідають, як у червні 2014 року в Таллінні Добронравов разом із колегами по майданчику напав на двох українців. Ті розлютили актора запитанням, чому він підписав листа на підтримку дій президента Росії Володимира Путіна у Криму та в Україні. Жінці, яка тоді спробувала вступитись за свого чоловіка, російський актор зламав пальця.

Добронравову вже повідомили про те, що до України найближчим часом він не потрапить. Він заявляє, що не відвідував Крим, і «це фейк»:

«Я уже п’ять років туди не їжджу. Все затихне – будемо їздити так само, як і їздили», – прокоментував він російським медіа.

Бурхливіше відреагував лідер студії «Квартал 95» Володимир Зеленський – саме його команда і створює «Сватів». Шоумен переконаний, що якщо Добронравов порушив закон – йому не можна в’їжджати до України. Проте від цього не повинна страждати тисяча людей, яка працювала над цим проектом і створила «800 мільйонів переглядів лише на YоuTube», каже Зеленський.

«Ви боретесь із тим, що людей об’єднує. Це український серіал, який придумав я і мої колеги. Якого біса, хлопці, ви там узагалі щось пропонуєте?» – сказав Зеленський у відеозверненні.

Свою підтримку серіалові висловила і одіозна Наталія Поклонська, яку зараз вважають «депутатом Держдуми Росії». За її словами, заборонами СБУ намагається «зруйнувати незмінний зв’язок між народами Росії та України».

Чи заборонять усіх «Сватів»? Іще не ясно

Проте, усупереч резонансові, серіал «Свати» ще ніхто не заборонив.

Лише той факт, що на в’їзд Добронравову до України діє заборона СБУ, ще не означає, що у серіалу, де він знімається, заберуть прокатне посвідчення. Це Радіо Свобода пояснив заступник Державної агенції з питань кіно Сергій Неретін.

За його словами, «Сватів» заборонять у тому випадку, якщо Міністерство культури включить Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави. Тоді Держагенція буде зобов’язана це зробити – так діє закон в Україні.

Лише за останні кілька місяців список таких російських артистів суттєво поповнився. На відеопроекти з їхньою участю поширюються такі ж правила: їм мають відмовити у прокатному посвідченні:

«Ну, наприклад, 20.09 у списку цьому з’явилась співачка Бабкіна Надія, актор Булаткін Єгор (співак Єгор Крід – ред.). Також Василевський Олександр, Віхлянцев Руслан (блогер Руслан Усачов – ред.). Говорухін Станіслав – режисер є такий. Гришковець Євген – театральний режисер є такий», – перерахував Неретін лише частину з тих, кого додали нещодавно до списку.

Зеленський має право реагувати на будь-які, як йому здалося, неправомірні дії, каже представник Держкіно.

«Але якщо розібрати по юридичних поличках справу: були висловлювання щодо Криму Добронравова? Були, я особисто бачив. І тут уже питання, чому ця людина до сих пір могла в’їжджати до України», – каже Неретін.

Претензій до серіалу чимало, але є і слова на захист

Проте багато українців переконані: претензії до «Сватів» не обмежуються лише Добронравовим. Скажімо, іншим акторам серіалу, Людмилі Артєм’євій та Миколі Добриніну, ще у 2016 році заборонили в’їзд до України.

Та й теплі спогади персонажів про Радянський Союз і постійні згадки про Росію викликають запитання до серіалу, пишуть у соцмережах.

Блогер Катерина Золотарьова вважає, що українці в «Сватах» зображаються «хуторянами з пиятиками». І тоді як його автори публічно підкреслюють, що продукт український, проте у кадрі – Росія, російські номери на автомобілях, російські рублі.

Сам Зеленський звинувачення у пропаганді відкидає. За його словами, політики у «Сватах» немає – це серіал «про сім’ю, любов і дітей».

Проте якби не харизматична особистість шоумена Зеленського, навряд чи ймовірна заборона серіалу викликала б стільки резонансу. У цьому переконана Катерина Чепура із «Відсічі» – громадської організації, що уже багато місяців лобіює заборону серіалу.

«І він використав свої ресурси для того, щоб підняти цю тему і виставити все таким чином, що справа не в грошах, які він втрачає, а у якихось моральних незрозумілих цінностях. Тобто фразочки, що «від цього серіалу ніхто не повісився», – це дуже круто, але від російської пропаганди помирають солдати на сході», – каже активістка.

Проте, обговорюючи «Сватів» та акторів цього серіалу, слід зважати, що постраждати в цій ситуації можуть інші українські медіа. Йдеться про тих, які вже витратились на закупівлю його сезонів, каже екс-заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

«І тепер що – вони не мають показувати якісь старі серії? Ніхто не застрахований, що колись будь-який актор якимось чином потрапить на територію Криму. І відкликати через це декілька сезонів продукту українського – не дуже правильно, на мій погляд», – каже Попова.

Поки розмови про те, заборонять «Сватів» чи ні, є суто теоретичними. У Міністерстві культури відповіли, що рішення про те, що включать Федора Добронравова до умовного «чорного списку», може зайняти певний час.