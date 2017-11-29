Мінкультури внесло російського актора Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці

Міністерство культури внесло до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави, російського актора Федіра Добронравова.

Як повідомляється на сайті міністерства, Добронравова внесли до цього переліку 28 листопада.

Мінкультури оновлює цей перелік після надходження від Служби безпеки України звернень щодо розширення переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Відповідно до чинного законодавства, Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо одним з учасників фільму є фізична особа, включена до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Минулого тижня Служба безпеки України повідомила про заборону Федору Добронравову на в’їзд в Україну терміном на три роки. У відомстві повідомили, що росіянин робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією, він також неодноразово відвідував Крим з порушенням встановленого українським законом порядку.

Як повідомляв Радіо Свобода заступник Державної агенції з питань кіно Сергій Неретін, лише той факт, що на в’їзд Добронравову до України діє заборона СБУ, ще не означає, що у серіалу «Свати», де він знімається, заберуть прокатне посвідчення. За його словами, серіал «Свати» заборонять у тому випадку, якщо Міністерство культури включить Добронравова до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці держави, тоді Держагенція буде зобов’язана це зробити.

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