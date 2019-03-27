«Лояльних влада не переслідує». Арешт журналіста і свобода слова в Криму

У Ялті 26 березня затримали кримського журналіста Євгена Гайворонського – за попередньою версією, «через наркотики». Сталося це через кілька годин після того, як він дав велике інтерв’ю в ранковому прямому ефірі Радіо Крим.Реалії. У ньому журналіст розкритикував російське керівництво за анексію півострова і висловив підтримку Україні.

Ввечері 26 березня стало відомо, що підконтрольний Росії Мировий суд у Ялті заарештував Гайворонського на 12 діб за «вживання наркотичних речовин без призначення лікаря». Про це повідомив провладний кримський інформресурс «Крыминформ». Крім того, журналіста зобов’язали пройти лікування від наркотичної залежності.

Журналістам Радіо Крим.Реалії на момент публікації цього матеріалу ще не вдалося зв’язатися з Євгеном Гайворонським або отримати додаткову інформацію.

Ось яку думку про російську владу та ЗМІ в Криму він висловив напередодні арешту в тому самому інтерв’ю:

«Вся система державної влади в Росії недоладна й антилюдяна, над людьми ставлять нездоровий експеримент. Але я так широко не думав… Я вам так скажу: Росію можна розглядати як якусь ментальну в’язницю. Тут постійно людям таку твердолобу, тупу пропаганду з телевізора вливають. А коли ти перебуваєш серед них, – люди ж так чи інакше пов’язані енергоінформаційним полем, – це все пригнічує і заважає розуміти, що відбувається навколо насправді. Але зрештою я зрозумів, що нас цинічно обманювали, що за час, поки ми жили за своєрідною залізною завісою, в Україні відбулося дуже багато позитивних перетворень, реформ, що сама нинішня модель України набагато більш здорова для суспільства, яке хоче гармонійно жити. Я зараз читаю українські новини, блогерів, і від цього я відчуваю свіже повітря. А коли відкриваєш російське пропагандистське поле, відчуваєш трупну енергетику».

Українська телеведуча і публіцистка Лариса Волошина вважає, що проросійського журналіста, який розчарувався, слід підтримати.

Кримська атмосфера сьогодні – атмосфера безправ’я, на думку багатьох російських експертів, там жорсткіше поводяться силовики, там більше обшуків

«Гайворонський – дуже цікавий персонаж. Є записи, як він 2014 року радів, що Путін прийшов до Криму. Що робити тепер українській медіаспільноті? Гайворонський – людина неоднозначна, він фактично один із рупорів «кримської весни». Відвернутися від нього чи виявити журналістську солідарність? Я думаю, це дуже важливий аспект: коли люди були свого часу захоплені тим, що відбувається, сьогодні розчаровані і волають до міжнародної спільноти про допомогу – щоб українська медіаспільнота підтримала його. В цьому випадку ми не судді, і треба розуміти, що людина може помилятися, але все одно заслуговує на захист. Кримська атмосфера сьогодні – атмосфера безправ’я, на думку багатьох російських експертів, там твердіше поводяться силовики, там більше обшуків. Нормальна журналістика в таких умовах у принципі неможлива», – вважає Волошина.

Член Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова пропонує не поспішати з висновками щодо арешту Гайворонського, але зазначає, що переслідування журналістів в анексованому Криму є.

«Ми фіксуємо різні випадки тиску на свободу слова, на журналістів, блогерів, які пишуть у соціальних мережах. Я не можу сказати конкретно якісь цифри, але є кейси з різних порушень свободи слова. Є українські журналісти, яким на 10 років заборонили в’їзд, є ті, кого штрафують за те, що він увімкнув відеозапис не в залі суду, а в коридорі суду. Таких випадків досить багато, тому Євген Гайворонський цілком міг стати жертвою такого переслідування. Можливо, там дійсно є склад злочину – в цій справі треба розбиратися, поки ми не можемо нічого стверджувати. Зрозумілим є одне: якщо журналіст або блогер пише те, що вигідно окупаційній владі, тоді не переслідуватимуть. Якщо тільки якусь опозиційну думку він висловлює, – що проукраїнський, що проросійський журналіст, – ризикує потрапити під коток переслідувань», – каже правозахисниця.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко не готовий висловитися на захист Євгена Гайворонського.

Ми не розглядаємо його як українського журналіста

«Крим – це територія несвободи, вільні голоси там заглушуються, і це не новина. Що стосується пана Гайворонського, ми з’ясовуємо обставини, але говорити щось на захист його прав… Усе ж він не перебуває в Національній спілці журналістів, це людина, яка свого часу увійшла в російське пропагандистське поле. З якихось своїх міркувань він критично ставиться до російської влади, але ми не розглядаємо його як українського журналіста. На сьогоднішній день ми не говоримо про якісь першочергові завдання для його захисту. Пріоритетним для нас залишається захист Миколи Семени, ми обурені вироком із неможливістю займатися професійною діяльністю. Ми підтримуємо кримськотатарських громадських журналістів і точно так вимагаємо у російської окупаційної влади, щоб вони вийшли на свободу», – каже Томіленко.