У Криму повідомляють про затримання журналіста Гайворонського

В анексованому Росією Криму затриманий ялтинський журналіст Євген Гайворонський, повідомляють кримські активісти в соціальних мережах.

Офіційного підтвердження цією інформації наразі немає. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії уточнює подробиці.

Раніше севастопольський інформаційний сайт «Примечания» оголосив, що припинив співпрацю з ялтинським журналістом Євгеном Гайворонським після його «проукраїнських висловлювань» і коментарів, які «не відображають позицію редакції».

Гайворонський вважає, що сайт «Примечания» припинив з ним співпрацю через позицію з питання анексії Криму, критику на адресу президента Росії Володимира Путіна і російської влади півострова.

6 березня російські силовики провели обшук за місцем проживання Євгена Гайворонського в Ялті. У нього вилучили документи, електронна техніка, телефон, комп'ютер.