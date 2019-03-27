Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 Березень 2019, Київ 14:20
Новини | Політика

У штабі Зеленського готові оскаржити результати виборів, якщо він не вийде до другого туру

У Зеленського збираються оскаржити результати виборів, якщо він не вийде до другого туру

Дивитись коментарі

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського готові оскаржити результати першого туру виборів президента України. Про це на прес-конференції заявив очільник передвиборного штабу Зеленського Іван Баканов.

«Звичайно ж, ми готові оскаржити результати виборів. У нас є для цього прекрасна команда, яка вже брала участь в оскарженні результатів виборів у 2004 році, ми вміємо це робити», – сказав Баканов.

«Соціологія на сьогоднішній день така, що якщо ми не вийдемо до другого туру, то, на нашу думку, це буде свідчити про масштабні фальсифікації, але ми сподіваємося, що такого не буде», – додав Баканов.

Зеленський, «Слуга народу», агітація і скандал – відео
Embed
Зеленський, «Слуга народу», агітація і скандал – відео

No media source currently available

0:00 0:05:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Однак він сподівається, що «рівень суспільства виріс» і тому масових фальсифікацій не буде.

«Але маніпуляції, звичайно ж, очікуються. Це черги на виборчих дільницях, ті фейки, які запускаються, наприклад, про присутність воєнкомів на виборчих дільницях», – зазначив Баканов.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. В разі необхідності другий тур має відбутися 21 квітня.

Співак Святослав Вакарчук під час концерту в Києві, 21 червня 2014 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Святослав Вакарчук: Я не голосую по приколу

Зліва направо: президент Європейської ради Дональд Туск, президент України Петро Порошенко і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час зустрічі в Брюсселі, 20 березня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

В ЄС не бачать ідеального кандидата на виборах в Україні і стурбовані можливими наслідками

ТАКОЖ НА ТЕМУ ВИБОРІВ-2019:

Телеканал «1+1» і Коломойський. Професійна журналістика чи шкідництво?​

Синод ПЦУ: «Оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ»

Війна і вибори-2019. Українці мають обрати Верховного головнокомандувача ЗСУ

Росія кинула сотні мільйонів доларів, щоб зірвати вибори в Україні

Як голосують українці. Сім карт, які пояснюють вибори президента

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG