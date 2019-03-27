У штабі Зеленського готові оскаржити результати виборів, якщо він не вийде до другого туру

У штабі кандидата в президенти Володимира Зеленського готові оскаржити результати першого туру виборів президента України. Про це на прес-конференції заявив очільник передвиборного штабу Зеленського Іван Баканов.

«Звичайно ж, ми готові оскаржити результати виборів. У нас є для цього прекрасна команда, яка вже брала участь в оскарженні результатів виборів у 2004 році, ми вміємо це робити», – сказав Баканов.

«Соціологія на сьогоднішній день така, що якщо ми не вийдемо до другого туру, то, на нашу думку, це буде свідчити про масштабні фальсифікації, але ми сподіваємося, що такого не буде», – додав Баканов.

Однак він сподівається, що «рівень суспільства виріс» і тому масових фальсифікацій не буде.

«Але маніпуляції, звичайно ж, очікуються. Це черги на виборчих дільницях, ті фейки, які запускаються, наприклад, про присутність воєнкомів на виборчих дільницях», – зазначив Баканов.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. В разі необхідності другий тур має відбутися 21 квітня.

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