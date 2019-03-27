НАЗК передало в поліцію матеріали про можливі неправомірні внески до виборчого фонду Зеленського

Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Національної поліції матеріали про можливо неправомірні внески до виборчого фонду кандидата в президенти Володимира Зеленського. Про це повідомила член НАЗК Наталія Корчак.

«Маємо другий випадок передачі до Національної поліції матеріалів щодо можливих ознак кримінального правопорушення стосовно розпорядника накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського. Виявлені порушення у здійсненні добровільних внесків від фізосіб до виборчого фонду на загальну суму 3 778 032,63 грн», – написала вона у Facebook.

Як зазначила Корчак, реагуючи на вимогу НАЗК, розпорядник до Держбюджету повернув тільки 90 632,00 гривень НАЗК повторно повідомило, що про надання внесків з порушеннями, та про те, що це кошти, від яких розпорядник рахунку зобов’язаний відмовитися (частина 8 стаття 43 Закону України «Про вибори Президента України»).

«Як вже стало зрозуміло розпорядник відмовився не від внесків осіб, які відповідно до Закону не мають права здійснювати такі внески, а від отримання листа НАЗК щодо надходження внесків з порушеннями. Відтепер матиме справу з Нацполіцією», – наголосила Корчак.

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський раніше повідомив, що його кампанія коштуватиме 3 мільйони доларів.

Вибори президента України відбудуться 31 березня. В разі необхідності другий тур має відбутися 21 квітня.

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