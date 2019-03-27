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27 Березень 2019, Київ 09:43
Політика

Петрик, Юля і Володя. Що про трьох топ-кандидатів у президенти говорять у рідних містах

Володимир Зеленський, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко (комбіноване фото)

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Журналісти Радіо Свобода відвідали рідні міста трьох найбільш рейтингових кандидатів у президенти: Володимира Зеленського, Юлії Тимошенко і Петра Порошенка. Хтось про колишнього сусіда чи сусідку згадує охоче, хтось – не захотів спілкуватися з журналістами. Як вчився Зеленський, хто навідувався до лідерки «Батьківщини», та хто прийшов на зустріч із однокласником-президентом – у нашому матеріалі.

КВН-щик із Кривого Рогу

У третьому класі кандидат від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський перейшов до гімназії №95 у Кривому Розі. Однокласниця Тетяна Маслова згадує, що невисокий чорнявий новенький мав успіх у дівчат. Після школи Зеленський вступив до Криворізького економічного інституту при Київському національному економічну університеті імені Вадима Гетьмана, де отримав юридичну освіту. Однак запам'ятався не успіхами в освіті, а виступами в кількох командах КВН.

Концерт команди КВК «95 квартал» за участі на той момент вже відомого телеведучого Володимира Зеленського, 2006 рік
Концерт команди КВК «95 квартал» за участі на той момент вже відомого телеведучого Володимира Зеленського, 2006 рік

Завідувач кафедри правознавства Іван Копайгора викладав у Зеленського теорію держави і права. Каже, що інститут підтримував дотепників морально, але фінансову підтримку надавати не міг.

«Грошей не вистачало, то вони підробляли в Макдональдзі, продавали. Тобто заробили грошей, щоб гастролювати», – розповів Копайгора в сюжеті Ігоря Токаря і Микити Ісайка.

Хто в школі був закоханий у Зеленського?
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Хто в школі був закоханий у Зеленського?

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Дніпровська відмінниця

Очільницю партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко пам’ятають у рідному подвір’ї в Дніпрі. Сусідка пані Валентина розповідає, що школярка з дитинства мала лідерські якості, товаришувала здебільшого з хлопчиками, в дворовій альтанці влаштовувала дитячі концерти. Жодних згадок про її навчання в першій школі, №37, не лишилося. Проте в школі №75 вона вчилася на відмінно і проявила себе ініціативною ученицею, згадує директорка закладу Лариса Жмако.

В першому виші – Дніпропетровському гірничому інституті – Тимошенко провчилася два роки. Згодом завершила навчання на економічному факультеті Дніпровського національного університету імені Гончара, де вчився й Леонід Кучма. А в одному з будинків Дніпра ще пригадують візити колишнього прем’єр-міністра Павла Лазаренка до тодішньої соратниці.

Подробиці із біографії кандидата в президенти Тимошенко. Репортаж із Дніпра
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Подробиці із біографії кандидата в президенти Тимошенко. Репортаж із Дніпра

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Президент зі столиці українських болгар

Місто Болград в Одеській області відоме як столиця української болгарської меншини – і мала батьківщина Петра Порошенка. Його однокласниця Лариса Лихандритова згадує, що Порошенко виділявся з-поміж ровесників – був «випещеною, вилощеною» дитиною, любив шоколадні цукерки і часто пригощав ними товаришів. Лихандритова була єдиною, хто зустрівся з відомим однокласником минулого року.

Порошенко під час церемонії відкриття Меморіалу Слави – пам’ятника учасникам бойових дій. Болград, Одеська область, 5 жовтня 2018 року
Порошенко під час церемонії відкриття Меморіалу Слави – пам’ятника учасникам бойових дій. Болград, Одеська область, 5 жовтня 2018 року

Нова траса до Одеси, новий РАГС, відремонтовані парки, пам’ятна табличка на 160-річній гімназії, де вчився чинний президент – місто Болград відчуло на собі прихід Петра Порошенка до влади. Хоча деякі містяни реагують на подарунки без зайвого захвату.

«Не думаю, що він заощаджував грошенята на сніданках, щоб побудувати нам РАГС», – жартує один зі співрозмовників журналіста Радіо Свобода Руслана Тарасова. А нинішні мешканці квартири, де жила родина Порошенків, та співробітники школи з журналістами спілкуватися не захотіли.

Порошенко «закрутив роман» з містом свого дитинства – репортаж з Болграда
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Порошенко «закрутив роман» з містом свого дитинства – репортаж з Болграда

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Вибори президента вібудуться 31 березня. Більше матеріалів і новин про вибори читайте у спеціальному розділі Радіо Свобода «Вибори 2019».

Під час голосування на виборах президента України в селі Космач Косівського району Івано-Франківської області, 25 травня 2014 року
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