«На колінах до Путіна» і боротьба за «електоральний заповідник Януковича»

Гості програми «Ваша Свобода»: Євген Магда, політолог; Олексій Якубін, політичний експерт.

Поїздка кандидата в президенти України Юрія Бойка до Москви стала однією з топ-тем цієї виборчої кампанії. Петро Порошенко назвав поїздку Бойка і Медведчука, який супроводжував кандидата в президенти, «поповзли на колінах до Путіна». А в політичній силі Бойка закликали президента України «програти і на колінах покаятися перед людьми».

Олександр Лащенко: Пане Якубін, ви згодні з Петром Порошенком в оцінці цієї поїздки Юрія Бойка?

​Олексій Якубін: Ні, я не згоден. Ми маємо розуміти контекст виборчої кампанії. Можна пригадати заяву Путіна, що він не буде підігравати кампанії Порошенка. Тому публічних контактів зараз між Порошенком, наприклад, і керівництвом Росії немає. І на тлі цього бачимо, що в Україні є політики, які мають такі контакти з представниками Росії. Одна справа – багато говорити про те, що ми змусимо Росію і так далі, а інша – поїхати і почати домовлятися.

Те, що президент так говорить – звісно, він відігрує свою риторику, яка багато в чому побудована проти Росії. Але я не впевнений, що така риторика насправді сприймається наразі суспільством. Нещодавно були дані КМІСу, що ставлення українців до російських громадян покращилося за останній рік до більше від 50%.

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Є «мінський формат» – так чи інакше ведемо перемовини, у тому числі з Росією. Є «нормандський формат» – Росія там теж присутня. Використовуємо майданчик ООН – там Росія так само є. Думаю, що так (існує шанс домовлятися українському політикуму з чинним керівництвом Росії, окрім капітуляції України – ред.). Ми не дооцінюємо зміни, які відбуваються в Росії. Останнім часом в Росії визрів запит на зміну зовнішньої політики з більш конфронтаційної на менш конфронтаційну, тобто на більш демократично-кооперативно налаштовану.

– Пане Магда, на вашу думку, можна так оцінювати, що Бойко і Медведчук «на колінах приповзли до Путіна»?

Парламентарій не може ухвалити рішення, в яку столицю не приїхав би! З таким же ж успіхом міг би відвідати Антананаріву

​Євген Магда: Звичайно, що оцінка Петра Порошенка носить на собі відбиток виборчої кампанії. Порошенко обґрунтовано позиціонує себе як людина, яка захищає державні інтереси (він це зобов’язаний робити) на посаді чинного президента України. Тому нічого дивного в цьому немає. А з формальної точки зору, я маю теж з главою держави погодитися. Верховна Рада України більше року тому визнала Росію державою-агресором і те, що Росія окупувала частину української території. Колишній співголова парламентської фракції знічев’я рушає до Москви говорити... Один парламентарій не може ухвалити рішення, в яку столицю не приїхав би! З таким же ж успіхом міг би відвідати Антананаріву і вести там переговори з керівництвом Мадагаскару.

Що там робив Віктор Медведчук? Він позиціонує себе, як диспетчер проросійських сил в Україні. Медведчук ще півроку тому був членом Тристоронньої контактної групи в Мінську і займався питаннями наших полонених. Ні у кого не викликає сумніву, що людина під таким «дахом», яка опікується питанням наших полонених, має, так би мовити, «всюдихід» на польоти будь-куди. Чому у нього цей «всюдихід» на сьогоднішній день залишається?

Цей візит більше розрахований не на президентську, а на парламентську кампанію. Не секрет, що існує у природі, у всякому разі в залишковому вигляді «електоральний заповідник Януковича», на який претендує достатньо багато людей. Це і Юрій Бойко, і, певною мірою, Юлія Тимошенко, і значною мірою Володимир Зеленський. Це консолідовані люди у своїй ностальгії по СРСР. Вони (і це помилка держави!) опинялися поза межами внутрішньої політики, спрямованої на формування української політичної нації. І до цих людей меседж, що я поїхав в Москву. Добре, що не показали, як вони разом горілку п’ють!

– Партія «Опозиційна платформа – за життя» відреагувала у свою чергу на те, що сказав Петро Порошенко: «Програти і на колінах покаятися перед людьми». Пане Якубін, а з цією цитатою ви згодні?

«Біло-блакитного» електорату в країні близько 20%, можливо, 30%. За нього зараз йде активна боротьба

​Олексій Якубін: «Біло-блакитного» електорату в країні близько 20%, можливо, близько 30%. За нього зараз йде активна боротьба. Якби Бойко був би тут єдиним кандидатом, то у нього справді були б всі шанси вийти у другий тур, які бачимо у решти кандидатів. Цим візитом Бойко надіслав сигнал цьому виборцю, що є український політик (я не погодився б його назвати проросійським), який пропонує інший підхід до стосунків із Росією, ніж той, який у нас діяв останні роки. Якщо наші політики спілкуються з представниками Росії, то це ще не означає, що маємо на них навісити тавро проросійських.

Про території вони взагалі не говорили. Бойко говорив про ті теми, якими він хоче зайнятися в першу чергу – економіка. Він не має мандату, щоб вирішувати територіальні або говорити на ці теми. Те, що зробив Бойко – добре, бо це руйнує, у тому числі, ментальні стіни з приводу того, чи можемо ми вести перемовини з представниками Росії. Одна з ключових цілей візиту – показати виборцям в контексті виборчої кампанії, що якщо хочете налагодження стосунків з Росією, обирайте цього політика.

Де-факто ми на російський ринок повертаємося. Торговий оборот між Україною і Росією за останній рік склав 12 мільярдів доларів. На жаль, з негативним сальдо для України – ми більше купуємо в Росії, ніж туди продаємо.

​– Пане Магда, а ви не вбачаєте проблем у такому візиті і з такими темами для обговорення з Медведєвим і Міллером?

Євген Магда: Сучасні технічні засоби дозволяли виготовити табличку спільної фотографії Бойка, Медведєва, Міллера і Медведчука і впродовж наступного тижня на футболці набити принт з цією фотографією. На місці Бойка я її одягав би на всі зустріч з виборцями, на всі ефіри, щоб люди знали, що до них приходить спілкуватися нардеп, який говорить з прем’єр-міністром країни, яка вбила близько 14 тисяч наших громадян, за даними ООН.

Не думаю, що у Бойка був хоч натяк на мандат ведення переговорів. Він може вести перемовини як політик, але не може обговорювати питання транзиту газу

Там сидів Міллер – газова тема. Анічичирк про рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов’язав 2,6 мільярда доларів Росії компенсувати Україні. Це ж сфера інтересів Бойка! Він же ж «міцний господарник». Не думаю, що у Бойка був хоч натяк на мандат ведення переговорів. Він може вести перемовини як політик, але не може обговорювати питання транзиту газу. Як політика його можуть тільки накачати російським газом, якщо у нього є відповідний десь штуцер в тілі. Не може привезти особисто як нардеп позафракційний навіть міліметр російського газу в українську ГТС. Хіба що привезе з собою якийсь балончик з російським природним газом.

Якщо хочемо для України цивілізованого сьогодення і майбутнього, то не маємо каятися перед агресором! Гинуть наші громадяни!

Це сигнал тим, хто вбачає в Росії партнера... У мене немає фахової освіти для того, щоб дати чітко визначення, чи це – мазохізм. Але професійних навичок достатньо сказати, що коли комплекс меншовартості майоріє над національними інтересами, то це класний приклад хохлократії.

Якщо хочемо для України цивілізованого сьогодення і майбутнього, то не маємо каятися перед агресором! Вести діалог в умовах війни? Гинуть наші громадяни! Політик, який їде до агресора, може говорити або про капітуляцію агресора, або про капітуляцію перед агресором. Він не обіймає жодної посади на нинішній момент, на щастя, щоб вести переговори про економіку. Він може вести переговори про економіку власної сім’ї, можливо, про економіку «сім’ї Януковича», як колишній член Партії регіонів, але підстав, мандату з боку уряду, прем’єр-міністра, президента, щоб вести переговори на будь-які економічні теми – ні.

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