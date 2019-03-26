Радіо Свобода Daily: Порошенко судитиметься з «1+1»

Порошенко проти «1+1»

Президент України Петро Порошенко подав до суду на телеканал «1+1» «за систематичну брехню в особливо великих розмірах», повідомив голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов.

За його словами, власник «1+1» Ігор Коломойський «керується почуттям помсти» після втрати «Приватбанку» та «прагне не допустити перемоги на президентських виборах Петра Порошенка».

У відповідь група «1+1 медіа» заявила про тиск з боку президентської команди та наявність доказової бази й свідків щодо фактів, «наведених у журналістському розслідуванні» стосовно президента України Петра Порошенка.

Посольство Британії: SFO​ не має справ проти​ Порошенка

Британський Офіс із розслідування шахрайств не має справ проти президента України Петра Порошенка, повідомило посольство Великої Британії в Україні. «На тлі останніх спекуляцій, британський Офіс з розслідування шахрайств (SFO) підтверджує, що зараз не проводить розслідування щодо президента Порошенка», – заявили в посольстві Британії.

23 березня кандидат в президенти України, лідер партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що нібито Європейське управління з питань протидії зловживанням та шахрайству (OLAF) і Офіс розслідувань тяжкого шахрайства Великої Британії (SFO) відкрили корупційні справи проти чинного президента Петра Порошенка. OLAF також заперечив цю інформацію.

Футбол

Збірна України з футболу здобула перемогу над збірною Люксембургу в другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2020 року із рахунком 2:1. Усіх вітаємо!

Екс-співробітник СБУ дав прес-конференцію в Москві​

Колишній співробітник СБУ Василь Прозоров дав велику прес-конференцію в Москві, де повідомив, що з лютого 2014 року працював на російські спецслужби та передавав їм інформацію про ситуацію в зоні збройного конфлікту на Донбасі. Він, зокрема, звинувачував українських силовиків у злочинах на сході України та фальсифікаціях під час виборів президента України 2014 року.

Служба безпеки України назвала ці заяви «російською пропагандою» та заявила, що Прозоров «пропив честь офіцера» та був звільнений саме через пристрасть до алкоголю.

Як Литва допомагає Україні

Зброя, боєприпаси і підготовка українських військових за стандартами НАТО. Литва була першою державою, від якої Україна отримала летальне озброєння. А литовські військові інструктори працюють на українських полігонах із серпня 2015 року. Як вони навчають військовослужбовців ЗСУ, якою зброєю Литва допомагає Україні і як загрозу з території Росії сприймають литовці – дізнавалиcя журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Чому Україна надала статус біженця білоруському наркоторговцю?

У липні 2018 року працівники Національної поліції України в Чернігові затримали громадянина Білорусі Володимира Юрченка – керівника злочинного угруповання, який, за даними білоруських правоохоронців, організовував і забезпечував перевезення героїну з Росії на територію Білорусі, України та країн Євросоюзу.

Виявилося, що попри міжнародний розшук і запит про екстрадицію, Юрченка не можуть видати Білорусі. Причина – у 2017 році він з подачі Державної міграційної служби України (ДМСУ) отримав в Україні статус біженця, що унеможливлює його видачу білоруській стороні. Зараз, усвідомивши допущену помилку, в Міграційній службі намагаються відсудити цей статус у білоруса, але поки українські суди – на його боці. Якщо в ДМС програють і апеляцію – білорус, підозрюваний в організації транскордонного наркотрафіку, може вийти на волю і осісти в Україні. Чому це стало можливим? Читайте наш матеріал.

«Гусь йде на вибори»

Наостанок розповімо, як в Україні вирішили привабити молодь прийти і взяти участь у виборах президента України-2019.

Міністерство юстиції України 25 березня запустило ініціативу «Гусь йде на вибори»: ініціатива реалізовується у партнерстві з ілюстратором і автором «Гуся» Надією Кушнір і проектом «Доступна та якісна правова допомога в Україні» в рамках загальнонаціонального правопросвітницького проекту Мін’юсту «Я маю право!»

У ролику Гусь роз'яснює, як перевірити себе у списках на голосування та змінити своє місце для волевиявлення. Ролик вийшов дуже милим!

Будьте уважні та обов'язково візьміть участь у виборах!

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