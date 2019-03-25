Репортаж з полігону: як литовські військові допомагають Україні

Зброя, боєприпаси і підготовка українських військових за стандартами НАТО. Литва була першою державою, від якої Україна отримала летальне озброєння. А литовські військові інструктори працюють на українських полігонах з серпня 2015 року. Як вони навчають військовослужбовців ЗСУ, якою зброєю Литва допомагає Україні і як загрозу з території Росії сприймають литовці – дізнавалиcя журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Львівська область, Яворівський полігон. Тут з 2015 року разом із американськими інструкторами українські підрозділи тренують й військовослужбовці Литви. В руках у військових замість зброї – карта і компас. «Донбас.Реалії» потрапили на полігон під час курсу орієнтування на місцевості за стандартами НАТО.

«У нас рахується спочатку вертикаль, потім горизонталь. У них все це робиться навпаки, дається горизонталь, а потім дається вертикаль, тобто маленькі відмінності є. Грубо кажучи, якщо з першої до другої точки у нас – 670-800 метрів, ми там повинні бути протягом 15-20 хвилин», – розповідає деталі завдання, яке отримали від інструкторів, військовослужбовець ЗСУ Сергій Доненко.

У рамках курсу українські бійці розділилися на кілька груп. За роботою кожної стежать американські або литовські інструктори. Один із них, литовський військовослужбовець Андрій Зубрицький пояснює: бійці отримали координати, тепер повинні рахувати кроки і знайти місце, позначене на карті.

Але перші пошуки в лісі – безрезультатні. Литовці спочатку просто спостерігають, потім вже дають поради.

– Там поворот наліво?

– Направо, направо. Наша точка тут, так? Тепер ви думайте, куди йти, – направляють литовські інструктори українських бійців.

Виявилося, що українські військові з самого початку пішли не в той бік. Замість 15 хвилин – пошуки першої точки продовжувались більш ніж годину.

«Я вже воюю п’ятий рік, то таких ситуацій не було, тобто, що треба саме шукати точку. Для коректувальників є «мінометка» – то більше, дуже потрібно це знати, визначити координати і чітко бити по «сєпарських» позиціях, а для піхоти, ну піхота, вона обороняється», – розповідає військовослужбовець ЗСУ Геннадій Чернік.

Пізніше українським військовим все ж таки вдалося по карті визначити місце, в радіусі якого повинна бути мітка, яку вони шукали.

«Це навчальний процес, це нормально для першого разу. Думаю, наступну позначку ми знайдемо швидше», – пояснює військовослужбовець з Литви Андрій Зубрицький.

Наступна відмітка в лісі Яворівського полігону дійсно українським військовим далася вже легше.

«Це стане в нагоді, звичайно, десь, якщо візьмемо, відіб’ємо якусь позицію в «сєпарів», то дізнаємося, де там їхні координати, куди далі – знадобиться, це потрібно», – каже військовослужбовець ЗСУ Геннадій Чернік.

Провокації та інформаційна війна з боку Росії

Литва вважає безпеку України дуже важливою для всієї Європи

Крім орієнтування на місцевості, литовці проводять з українцями заняття зі стрільби, медицини, координації підрозділів і планування операцій. А також в цілому допомагають реформувати Міністерство оборони.

«Литва вважає безпеку України дуже важливою для всієї Європи, і для Литви також. Ми дуже хочемо допомогти захистити Україну, допомогти Україні боротися з агресією», – зауважує посол Литви в Україні Марюс Януконіс.

За словами литовського дипломата, в Україні перебуває від 30 до 40 інструкторів. Крім цього, Литва була першою країною, яка надала ЗСУ летальну зброю – кілька партій радянських патронів, автоматів, мінометів та різноманітної амуніції.

Росія може перевести війська у воєнний стан за 24-48 годин

«Це, звичайно, дрібниця. Це за 6 мільйонів євро, якщо я не помиляюся, стільки Литва подарувала Україні, але все ж таки це – символ. Українці – теж наші брати. І якщо у нас один суперник, назвемо Росію так, якщо одна загроза з Росії виходить, значить ми будемо допомагати тим, хто безпосередньо бореться із цією державою», – зазначає військовий оглядач одного з найбільших балтійських інтернет-видань Delfi Вайдас Сальджюнас.

За словами Сальджюнаса, після анексії Криму і початку війни на Донбасі Литва в три рази збільшила фінансування своїх збройних сил, змінилася і оцінка російської військової загрози.

«Ми бачили під час російських навчань, що такі сценарії можливі, ми бачили всілякі були провокації, ми бачимо, звичайно, інформаційну, кібернетичну війну проти нас. Звичайно, зараз, коли наші розвідники кажуть: прямої загрози немає, але у Росії є можливості від миру до війни свої війська перевести у воєнний стан за 24-48 годин», – зауважує Вайдас Сальджюнас.

Нові литовські збройні сили

Невеликий литовський контингент на Яворівському полігоні ротується кожні два місяці. Офіцер нинішньої місії Шарунас Байорас показав «Донбас.Реалії», в яких умовах вони живуть в Україні.

«Кімната – на чотири людини. Якщо потрібно, тут можна зробити другий поверх – і буде для восьми. Дощ на тебе не падає, вітер не дме, для військового – це хороші умови», – каже Шарунас Байорас.

Байорас – типовий представник нових литовських збройних сил. Він прийшов в армію, коли там уже не було ані радянської зброї, ані екіпірування. Офіцер набагато краще розмовляє англійською, ніж російською мовою.

«У нас менша країна і у нас менше військовослужбовців, ніж в Україні. Але це зайняло 14 років – від 1990-го до 2004-го, коли ми приєдналися до НАТО, стали сумісні. Тому якщо ми говоримо, що ми почали в 2015-му (тренувати українських військових – ред.), то важко сказати, коли буде фінішна пряма», – зауважує офіцер литовської військової місії в Україні Шарунас Байорас.

Водночас американські військові на Яворівському полігоні зауважують: українські військовослужбовці вже працюють над стандартами і цей процес вимагає часу.

«Я не можу коментувати, кваліфіковані українці чи ні, але те, що я бачу – вони працюють і намагаються робити все відповідно до стандартів НАТО», – зауважує американський військовослужбовець Рікі Пінеда.

Вже через два місяці, після занять з литовцями і військовослужбовцями інших країн НАТО, на українських військових чекає чергова ротація на Донбас.

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