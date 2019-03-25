Брудні технології проти кандидатів у президенти. Порошенко, Тимошенко, Зеленський

Гості програми «Ваша Свобода»: народний депутат України (БПП) Олексій Мушак; медіа-консультант партії «Батьківщина» Олексій Мустафін.

«Баронесою брехні» назвали Юлію Тимошенко у передвиборчому штабі Петра Порошенка. Зі свого боку Тимошенко вимагала раніше від Порошенка зняти свою кандидатуру на виборах і називала чинного главу держави «злочинцем» за «відмивання грошей армії». Але кого з кандидатів у президенти обмін обвинуваченнями наблизив до перемоги? Чи взагалі працюють брудні технології на виборах-2019?

​Олександр Лащенко: Пане Мустафін, це одна з безлічі заяв. Пікірування між виборчими штабами, принаймні, самими кандидатами Юлією Тимошенко і Петром Порошенком. Це відбувається і між іншими. Можна нинішню кампанію 2019 року назвати найбруднішою? Чи так неправильно казати?

Штаб чинного президента, очевидно, зробив ставку на обливання брудом опонентів

​Олексій Мустафін: Я не схильний вважати цю кампанію брудною, якщо казати про кампанію взагалі. З іншого боку, кожен із кандидатів обирає ту тактику, ту стратегію кампанії, яка є ефективною з точки зору його штабу. Виборчий штаб чинного президента у цьому сенсі, очевидно, зробив ставку на технології обливання брудом опонентів. Для цього була створена спеціальна структура під назвою «канал «Прямий», на якому всі так звані «порохоботи» або спікери, які озвучують «темники», які йдуть з Банкової, висловлюються на адресу різних кандидатів, не лише Тимошенко, на адресу Зеленського, Гриценка, будь-якого кандидата, який, з точки зору штабу Порошенка, є небезпечним для нього. Це відбувається в режимі он-лайн. Використання цих технологій пояснюється дуже просто. Іншого способу перемогти на виборах у чинного президента немає.

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– У заяві штабу Петра Порошенка йдеться про нібито існування змови Ігоря Коломойського і Юлії Тимошенко. Що скажете з цього приводу?

​Олексій Мустафін: ​Про пошук змов – це про не зовсім здоровий стан психіки. Не треба шукати змов, тому що можна знайти все, що завгодно, а все-таки повертатися до того, чим має бути передвиборча кампанія. Можна так багато знайти змов між чинним президентом і іншими олігархами, «Роттердам», «Дюссельдорф». Закидати можна все, що завгодно, використовуючи і ЗМІ.

Наприклад, ми в суботу взагалі почули те, що на голову не налазить, що телеканал «1+1» звинуватив чинного президента у вбивстві брата! Іноді ЗМІ себе взагалі нічим не обмежують – ні етичними, ні якимись іншими мірками.

– «Чорний піар». Могло би бути його менше на цих виборах?

«Чорний піар» не виконує функції. Країна живе у тотальних недовірі і несприйнятті політиків

​Олексій Мушак: Специфіка цієї виборчої кампанії, що у кандидатів, крім небагатьох, настільки великий антирейтинг, що «чорний піар» не виконує якоїсь своєї функції. Країна живе у тотальній недовірі і в тотальному несприйнятті політиків. Тому «чорний піар» – хто і що нового відкрив на цих виборах про кандидатів? Ну, каша у когось в голові з нових кандидатів. А про політиків, які 5-10 років в політиці, у владі, насправді нічого нового не відкрили.

Якщо послухати штаб Порошенка, то одна історія. Якщо послухати штаб Тимошенко, то всі «злочинці», а вона – «свята». Якщо послухати Зеленського, то він взагалі самий класний, самий прикольний, єдина проблема починається тоді, коли починає говорити не по тексту, а від себе. Останній тиждень живемо у передвиборчій риториці. Далі буде легше. Громадяни України можуть вибрати того, кого заманеться – вже настільки широкий вибір, що як хочеш, кого хочеш.

Перемога у виборах, на жаль, напряму залежить від того, яка у тебе є платформа для комунікації

Зараз відбувається історія, щоб без своєї платформи для комунікації, яку ти контролюєш, телеканал може бути... У Зеленського «Ютуб» – він так комунікує. У США Трамп виграв через те, що був сформований телеканал, який орієнтований на таку аудиторію. Перемога у виборах, на жаль, напряму залежить від того, яка у тебе є платформа для комунікації. «5 канал» може бути у Порошенка, але картинку, яку він подає, не така якісна, як ваша картинка або NewsOne, або «СТБ», або «1+1». Люди також якість зображення дивляться.

​– Надійшли свіжі рейтинги, якщо їм вірити. Наприклад, КМІС – нібито Тимошенко залишається «за бортом». За цими даними, перемагають Петро Порошенко і Володимир Зеленський.

Олексій Мустафін: Сьогодні КМІС і Центр Разумкова оприлюднили інші дані (дивує, коли один і той же інститут друкує різні дані), в якому перше місце у Зеленського, друге місце у Тимошенко, третє місце у Порошенка з невеличким відривом. Можна було би вірити соціологам, якщо б у них були хоч близькі цифри.

Якими не були би «чорні» чи «брудні» технології, вони мають межу ефективності. Тимошенко і Порошенко досить давно в українській політиці, то тут діє «ефект перенасиченого розчину». У воді можна розчиняти сіль. Одну ложку, другу і так далі, але доходить до стану цей розчин, що скільки вже не давай додатково солі – вона не розчиняється. Цей ефект діє не тільки в Україні. Всі знають, хто такий Земан у Чехії, але за нього голосують. Всі знають, хто такий Берлусконі – продовжують голосувати.

«Тефлоновий кандидат» – це Зеленський. Він не новий політик, він 15 років смішить цю тусовку. Це, безумовно, політична діяльність

З іншого боку, є так звані «тефлонові політики». Наприклад, у Франції Макрон. Будь-яке звинувачення на його адресу під час кампанії стікало з нього. Це так звані нові політики. У нас класичний «тефлоновий кандидат» – це Зеленський. Звичайно, він не новий політик у тому сенсі, що він 15 років смішить цю тусовку, яка сидить в залі перед ним. Це, безумовно, політична діяльність. Пам’ятаємо, які мультфільми він робив для одного президента, для іншого. Це пов’язано з політикою. Але як кандидат він виступає вперше, то будь-які звинувачення на його адресу його виборці не сприймають. Наприклад, коли звучить звинувачення на адресу Порошенка, що у нього є бізнес в Росії, то для його електорату, який патріотично налаштований, – це суттєві звинувачення. Для електорату Зеленського – це абсолютно безглузді звинувачення, тому що його електорат не бачить жодних проблем в тому, що там є бізнес у Росії. У цьому сенсі використання «чорних» технологій не є ефективним.

Будь-яке послаблення працює не на користь того чи іншого кандидата, а на користь нашого зовнішнього ворога. Найкращим способом не дати ворогам радіти – це провести вибори чесно, так щоб не викликали ні у кого сумнівів ані підрахунок голосів, ані проведення кампанії.

– Пане Мушак, ця епохальна поїздка Юрія Бойка до Москви, рукостискання з Медведєвим, Міллером. Поряд Віктор Медведчук. Можливо допустити, що Бойко полетів до Москви без дозволу президента України? Це закидають зараз Петру Порошенку його опоненти.

​Олексій Мушак: Поїздка Бойка в Москву і зустріч з Медведєвим – це, як кажуть, не від доброго життя. Якщо подивитеся, як вони зустрічалися – там можна підпис: «Ех, были славные деньки!». Але зараз таких вже немає. Чи давав вказівки президент пілоту якогось приватного літака, чи погоджував – думаю, що у президента зараз набагато більше інших проблем... У Медведчука якийсь блат, мабуть.

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