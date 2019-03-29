Денісова вимагає від Росії повідомити, куди вивезли заарештованих кримських татар

Український омбудсмен Людмила Денісова вимагає від російської колеги Тетяни Москалькової встановити місце перебування заарештованих в окупованому Криму кримськотатарських активістів. Про це Денісова повідомила у Facebook 29 березня.

«Є підозра, що частину з них або всіх кримських татар вивезли до міста Ростов-на-Дону або до міста Москва. У своїх листах я висловила прохання встановити місце перебування громадян України та поінформувати мене за результатами», – написала Денисова.

29 березня заарештованих у Криму 23-х кримськотатарських активістів вивезли до Росії, повідомила російський омбудсмен Криму Людмила Лубіна. Ще одного активіста, якого російські силовики розшукували з 27 березня, було затримано 29 березня.

27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».