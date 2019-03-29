В окупованому Криму затримали 24-го кримськотатарського активіста – адвокат

Російські силовики затримали 24-го кримськотатарського активіста Едема Яячикова, який після масових обшуків в окупованому Криму перебував у розшуку. Про це 29 березня в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії повідомив кримський адвокат Едем Семедляев.

«Поки, на жаль, його місцезнаходження невідоме. Я дуже сильно побоююся за його життя і здоров'я. Сьогодні від мого колеги мені стало відомо, що він (Яячиков – ред.) нібито перебуває в управлінні ФСБ. Це йому повідомили слідчі ФСБ», – вказав Семедляєв.

«Я відразу ж виїхав туди, телефонував черговому, слідчим, проте всі почали відхрещуватися, що він перебуває там. Після цього я зателефонував на «гарячу лінію» ФСБ і прокуратури Криму і подав скаргу про те, що у мене є обґрунтовані припущення, що він перебуває там і що до нього застосовуються непроцесуальні заходи. Однак дотепер у мене немає інформації, де перебуває мій підзахисний», – розповів Семедляев.

Російські силовики зранку 27 березня прийшли до помешкання Яячикова, у момент обшуку його не було вдома. Увечері 28 березня дружина Яячикова Сусанна подала в російську поліцію заяву про викрадення чоловіка.

Публічних коментарів представників російської поліції з приводу зникнення Яячикова і поданої за цим фактом заяви на даний момент немає.

29 березня заарештованих в Криму 23-х кримськотатарських активістів вивезли до Росії.

27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».