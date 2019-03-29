Російські силовики вивезли 20 затриманих кримських татар до Росії

Російські силовики перевели до Ростова-на-Дону щонайменше 20 затриманих в окупованому Криму 27 березня кримських татар. Про це ввечері 29 березня повідомив журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

Удень він інформував, що місце перебування затриманих за два останні дні 23 кримських татар залишається невідомим.

«Адвокатам, які намагалися відвідати своїх підзахисних в ізоляторі тимчасового тримання, кажуть, що їх там немає. Активістам, які намагалися передати передачі в СІЗО, кажуть так само», – вказав Наумлюк.

За інформацією журналіста, керівник слідчої групи Сергій Махньов виїхав до столиці Росії.

«Також з’ясувалося, що документи у справі підписані не в Криму, а першим заступником начальника слідчого управління ФСБ РФ, генерал-лейтенантом Пєтуховим В.В.», – додав Наумлюк.

27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».