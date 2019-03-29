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29 Березень 2019, Київ 10:32
Новини | Політика

У Держдепартаменті США закликали Росію звільнити заарештованих кримських татар

Під час одного з обшуків у Криму, 27 березня 2019 року

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Після обшуків і арештів кримських татар в анексованому Криму Держдепартамент США засудив дії російських силовиків і закликав Кремль звільнити арештантів.

«Ми засуджуємо дії російської окупаційної влади в Криму. Озброєні співробітники ФСБ у масках вдерлися в будинки кримських татар, тероризуючи сім’ї та заарештувавши понад 20 осіб», – написав у Twitter офіційний представник Держдепартаменту Роберт Палладіно.

Він закликав звільнити заарештованих кримських татар, а також понад 70 «несправедливо ув’язнених українців».

27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Під час одного з обшуків у Криму, 27 березня 2019 року
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