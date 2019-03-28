Російський суд заарештував активістів «Кримської солідарності», затриманих у Ростові-на-Дону

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував трьох активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність», затриманих вранці 28 березня в російському Ростові-на-Дону за підозрою в причетності до діяльності забороненої в Росії організації «Хізб ут-Тахрір». Про це повідомила кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва, інформує проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами активістки, Ремзі Бекірову, Осману Аріфмеметову і Владлену Абдулкадирову обрали запобіжний захід у вигляді тримання в СІЗО до 15 травня.

Під час засідання суду кримськотатарські активісти заявили про побиття російськими силовиками під час затримання.

Раніше 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував 11 кримськотатарських активістів з числа затриманих російськими силовиками 27 березня. Ще дев’ятьох активістів цей же суд заарештував 27 березня. Таким чином, загальна кількість затриманих цього тижня російськими силовиками і згодом заарештованих кримських татар сягнула числа 23. Місцезнаходження ще одного кримськотатарського активіста Едема Яячікова, якого шукають після обшуків в Криму, досі не встановлене.

Співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського обєєднання «Кримська солідарність».

Також під час обшуку в мікрорайоні Кам’янка в Сімферополі були затримані двоє з тих, хто прийшов підтримати своїх співвітчизників, – Ескендер Мамутов і Еміль Зіядінов. Суд у Сімферополі оштрафував Зіядинова на 500 рублів (це близько 200 гривень) за «непокору поліції». Мамутова заарештували на 5 діб.

У ФСБ Росії підтвердили проведення обшуків в Криму, проте не назвали кількості підозрюваних і їх прізвища.

Ремзі Бекірова, Різі Ізетову, Руслану Сулейманову, Фаріду Базарову і Шабану Умерову інкримінують ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії (організація діяльності терористичної групи). Інших затриманих підозрюють в участі в діяльності терористичної організації (ч. 2 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії).

Національна спілка журналістів України розцінює арешти активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність» і обшуки, які російські силовики провели в їх будинках, як «спробу російської влади заглушити незалежний канал зв’язку між Кримом та журналістами і правозахисниками».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку 15 об’єднань, названих «терористичними». Україна не вважає «Хізб ут-Тахрір» терористичною організацією.