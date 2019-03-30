ЄС закликав Москву припинити напади на кримських татар в анексованому Криму

Європейський союз вимагає від російської влади припинення переслідувань кримських татар і очікує, що «всі незаконно затримані українці будуть звільнені без зволікань». Про це офіційний Брюссель вказав у своїй заяві від 30 березня.

«Європейський союз очікує, що Російська Федерація припинить цю практику і зробить всі необхідні кроки для забезпечення того, щоб права людини і основні свободи могли здійснюватися в Криму усіма без будь-якої дискримінації», – йдеться в заяві.

Контрольований Росією суд в столиці Криму Сімферополі 29 березня взяв під арешт до 15 травня 23-х кримських татар за звинуваченням у приналежності до забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Крім того, російські силовики напередодні затримали 24-го кримськотатарського активіста, який після масових обшуків в анексованому Криму перебував у розшуку.

Відтоді, як Росія захопила український півострів в 2014 році, російська влада переслідує кримських татар за ймовірну причетність до «Хізб ут-Тахрір». Це глобальна організація, що базується в Лондоні і прагне об’єднати всі мусульманські країни в ісламський халіфат. В Україні вона є легальною.