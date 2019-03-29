«Кримська солідарність»: Мемедемінову зробили операцію

В окупованому Криму 29 березня після двох місяців очікування прооперували заарештованого російською владою блогера Нарімана Мемедемінова. Про це повідомила дружина Нарімана Лемара Мемедемінова, інформує громадська організація «Кримська солідарність».

За словами дружини, операція в Республіканській клінічній лікарні імені Семашка пройшла нормально. Зараз Наріман переведений у двомісну палату, яка перебуває під охороною. Скільки він буде перебуватиме в лікарні, поки невідомо. Дружині не дозволили побачити Нарімана, також не прийняли їжу, яку лікар дозволив взяти.

«Нагадаємо, що через нелюдські умови тримання в СІЗО і ненадання своєчасної медичної допомоги політичний в'язень Наріман Мемедемінов був доведений до необхідності термінового оперативного втручання. Операція була призначена на 14 березня, проте не відбулася, тому що в цей день Нарімана вивезли на судове засідання. Через це операція була перенесена на 28 березня», – ідеться в повідомленні «Кримської солідарності».

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 20 березня відхилив апеляцію захисту і залишив під арештом кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова. За рішенням суду, Мемедемінов перебуватиме у СІЗО до 16 травня.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова. Затриманому висунули звинувачення за статтею про «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет».

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про порушення недоторканності житла Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».