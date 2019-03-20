Суд в анексованому Криму залишив під арештом блогера Мемедемінова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту і залишив під арештом кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова, повідомляє об’єднання «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook. За рішенням, Мемедемінов перебуватиме у СІЗО до 16 травня.

Згідно з повідомленням, на оголошення рішення до зали дозволили увійти дружині блогера Лемар Мемедеміновій.

Напередодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через «критичий стан» Мемедемінова, у якого, за її словами, виявили «небезпечну хворобу».

За словами адвоката Еміля Курбедінова, Мемедемінов близько двох місяців потерпає від болю і потребує оперативного лікування. Адвокат не назвав діагнозу.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова. Затриманому висунули звинувачення за статтею про «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет».

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про порушення недоторканності житла Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».