Суд в окупованому Криму продовжив арешт кримськотатарського блогера Мемедемінова

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 14 березня на два місяці продовжив арешт обвинуваченого в «пропаганді тероризму» кримськотатарського активіста, блогера Нарімана Мемедемінова. Він залишиться в СІЗО до 16 травня, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Едема Семедляєва.

«Наприкінці березня буде рік відтоді, як Наріман перебуває в СІЗО, тому клопотання про продовження арешту розглядав Верховний суд. Під час засідання Наріман заявив п’ять клопотань, усі вони стосувалися доступу слухачів до зали суду, оскільки засідання проходило в закритому режимі. Або ж, якщо процес закритий, то щоб слухачів пустили хоча б на оголошення рішення. Але всі клопотання суд відхилив, а деякі навіть не став розглядати», – розповів адвокат.

Семедляєв додав, що 14 березня в Київському районному суді Сімферополя відбувся розгляд скарги захисту на постанову про порушення кримінальної справи стосовно Мемедемінова.

«Це базова скарга, в якій ми просили суд скасувати постанову слідчого ФСБ Олександра Паршутіна про порушення кримінальної справи стосовно Нарімана і закрити кримінальне провадження, оскільки захист вважає, що в діях Нарімана немає складу злочину. Цілком очікувано, що суд на формальних підставах залишив нашу скаргу без задоволення», – пояснив адвокат.

За словами Семедляєва, після закінчення слідчих дій Наріман Мемедемінов знайомиться з матеріалами кримінальної справи, яка складається з шести томів. Через два місяці його можуть етапувати в російській Ростов, де суд розглядатиме справу по суті.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. 23 березня суд заарештував Мемедемінова. Затриманому висунули звинувачення за статтею про «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі Інтернет».

Прокуратура АРК 23 березня 2018 року внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані за ознаками кримінальних злочинів, передбачених статтями про незаконне позбавлення волі або викрадення людини та про порушення недоторканності житла Кримінального кодексу України.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі Інтернет».