Куди зник після обшуків у Криму активіст Яячіков досі невідомо – журналіст

Де зараз може перебувати кримськотатарський активіст Едем Яячіков, який зник після масових обшуків у будинках кримських татар 27 березня, досі невідомо, повідомив російський журналіст Антон Наумлюк.

«Поліція проводить формальні дослідчі дії з приводу заяви дружини Едема Яячікова, місце перебування якого невідоме з 27 березня, коли співробітники ФСБ і поліції провели в його будинку обшук (а також обшук і затримання в будинках 23 інших фігурантів справи)», – написав Наумлюк у Facebook.

За його словами, це спростовує неофіційні заяви представників російської слідчої групи нової «справи Хізб ут-Тахрір» про те, що Яячіков затриманий за статтею про тероризм.

«Таким чином, або він неофіційно перебуває в руках співробітників ФСБ і це приховується, або досі ними не знайдений. У будь-якому випадку, його доля залишається невідомою. Машина була знайдена в Сімферополі, справа про викрадення за заявою дружини не була порушена», – додав журналіст.

У момент обшуку Яячікова не було вдома. 29 березня адвокат Едем Семедляєв повідомив, що російські силовики затримали активіста. Напередодні ввечері дружина Яячікова Сусанна подала в російську поліцію заяву про викрадення чоловіка.

Публічних коментарів представників російської поліції з приводу зникнення Яячікова і поданої за цим фактом заяви наразі немає.

29 березня заарештованих у Криму 23-х кримськотатарських активістів у рамках другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» вивезли в Росію.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» 2003 року, включивши організацію до списку 15 «терористичних» об’єднань.