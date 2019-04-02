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02 Квітень 2019, Київ 09:22
Новини | Політика

Росія має звільнити затриманих 27 і 28 березня кримських татар – Human Rights Watch

Під час одного з обшуків у Криму, 27 березня 2019 року

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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch відреагувала на арешт 27 і 28 березня в окупованому Росією Криму 23 кримськотатарських активістів (у повідомленні на сайті організації не згадується про затримання 29 березня 24-го активіста, Едема Яячикова – ред.).

Правозахисники назвали події минулого тижня «безпрецедентним кроком для посилення тиску на групу, яка критикувала російську окупацію Кримського півострова».

«Російська влада має відмовитися від обвинувачення, звільнити активістів, і, ще до їхнього звільнення, негайно надати їм доступ до адвокатів», – ідеться в повідомленні, поширеному 2 квітня.

29 березня заарештованих в Криму 23-х кримськотатарських активістів вивезли до Росії.

Під час одного з обшуків у Криму, 27 березня 2019 року
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27 березня в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, включно з тими, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх домівках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня ж заарештували затриманих за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і в анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Під час одного з обшуків у Криму, 27 березня 2019 року
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