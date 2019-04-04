Україна вимагає від Росії передати 113 засуджених українців – нота Міністерства юстиції

Україна надіслала Росії ноту з вимогою негайно передати 113 засуджених українців, повідомило Міністерство юстиції 4 квітня.

«Україна направила ноту Російській Федерації з вимогою передати українським компетентним органам 113 громадян України, які незаконно утримуються на території РФ і тимчасово окупованій території України – в Автономній Республіці Крим – в порушення норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини», – вказано в повідомленні.

До Міністерства юстиції надійшли звернення громадян України, засуджених вироками українських судів, які в результаті анексії Росією Криму було приведено у відповідність до законодавства РФ. На сьогодні ці громадяни відбувають покарання на території Криму або переведені на територію РФ.

Відповідно до ст. 1 закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», територія Криму є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється чинність Конституції та законів України.

Функціонування на тимчасово окупованій території України судів, які виносять рішення іменем Російської Федерації, а також здійснення ними правосуддя відповідно до російського процесуального та матеріального права не має правових наслідків за законодавством України.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні ЄС і США не визнали його «результатів». Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.