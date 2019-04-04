Фігурантів «справи українських диверсантів» засудили до 14 років ув’язнення в Криму

Підконтрольний Росії Севастопольський міський суд засудив обвинувачених у підготовці диверсій на території анексованого Криму Володимира Дудку й Олексія Бессарабова до 14 років ув’язнення кожного, а також призначив кожному штраф в розмірі 350 тисяч рублів (близько 150 тисяч гривень).

Напередодні прокурор просив для Дудки про 15 років позбавлення волі, а для Бессарабова – 14 років і 10 місяців позбавлення волі.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову.

У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.