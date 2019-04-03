У Криму прокурор просить 15 років ув'язнення для фігурантів «справи українських диверсантів»

На засіданні підконтрольного Кремлю Севастопольського міського суду 2 квітня прокурор попросив про 15 років позбавлення волі для обвинуваченого у «справі українських диверсантів» Володимира Дудки.

Чотири із них він має провести у в'язниці, інші 11 років – у колонії суворого режиму, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Сергій Легостов.

Іншого обвинуваченого у цій справі – Олексія Бессарабова – російська прокуратура просить засудити до 14 років і 10 місяців позбавлення волі, з них 4 роки він має провести у в'язниці, інші 10 років і 10 місяців – у колонії суворого режиму.

«Звинувачення просило суд винести окрему ухвалу на адресу ФСБ, оскільки визнало, що частину матеріалів справи слідством було сфальсифіковано. Самі обвинувачені також вказали на численні фальсифікації і замовний характер справи. Звинувачення у частині 3 статті 222 кримінального кодексу Росії – це незаконне зберігання боєприпасів – були зняті. Зрештою, за статтею про підготовку диверсій Дудку просять засудити до 11 років колонії суворого режиму і до 4 років в'язниці за частиною 1 статті 222 кримінального кодексу. Бессарабова – до 10 років і 10 місяців колонії суворого режиму і 4 років в'язниці», – розповів адвокат.

Крім основного покарання, прокуратура запросила для обох обвинувачених штраф у розмірі 500 тисяч рублів кожному.

Оголошення вироку у цій справі очікується 4 квітня.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в анексованому Криму на замовлення української розвідки.

16 листопада 2017 року Севастопольський міський суд засудив Штиблікова до 5 років колонії суворого режиму і до штрафу в розмірі 200 тисяч рублів (95 тисяч гривень).

31 липня 2018 року підконтрольний Кремлю Севастопольський міський суд продовжив арешт на шість місяців севастопольцям Володимиру Дудці та Олексію Бессарабову.

У Службі безпеки України повідомили, що затримані в Криму громадяни України не є ні співробітниками, ні контактерами з боку СБУ.