«Поверніть 166 дітям батьків»: у Криму триває флешмоб за звільнення затриманих активістів

В окупованому Росією Криму та за його межами триває флешмоб на підтримку затриманих активістів, у будинках яких 27 березня росій ські силовики провели обшуки.

«Флешмоб, який розпочався біля стін Київського районного суду Сімферополя, стрімко набирає обертів. Сотні небайдужих людей у Криму і далеко за його межами беруть участь на знак солідарності в мирному протесті», – інформує громадське об’єднання «Кримська солідарність», яке є ініціатором акції.

Контрольований Росією суд в столиці Криму Сімферополі 29 березня взяв під арешт до 15 травня 23 кримських татар за звинуваченням у належності до забороненої в Росії, а після окупації Криму і на його території, організації «Хізб ут-Тахрір». Цього ж дня заарештованих кримських татар вивезли до Росії.

Крім того, досі не встановлене місце перебування Едема Яячикова,24-го активіста, до будівлі якого 27 березня приходили російські силовики.

США і ЄС засудили арешти кримськотатарських активістів і закликали Росію негайно їх звільнити.

Відтоді, як Росія захопила український півострів Крим у 2014 році, російська влада переслідує кримських татар за ймовірну причетність до руху «Хізб ут-Тахрір». Це глобальна організація, що базується в Лондоні і прагне об’єднати всі мусульманські країни в ісламський «халіфат». В Україні, якій належить окупований Росією Крим, вона є легальною.