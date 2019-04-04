У Криму підлітка засудили за «наругу над російським прапором»

Підконтрольний Кремлю мировий суд Білогірського району Криму 4 квітня засудив 16-річного кримського татарина Абдурамана Абдувелієва до шести місяців обмеження волі за статтею 329 Кримінального кодексу Росії ( «Наруга над державним гербом Росії або державним прапором Росії»). Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Таке рішення виніс мировий суддя Олександр Алейник.

За версією російського слідства, Абдувелієв 21 травня 2018 року зняв три російських прапора з сільради села Курське, пам’ятника, який знаходиться біля школи, і клубу в цьому ж селі. Через два місяці в районі пройшов ряд обшуків в зв’язку з цією справою.

«Інші хлопці, які були з братом в той день виступають або в якості свідків, або в якості обвинувачів, брат вчиться в школі, яка знаходиться в Судакському районі. У зв’язку з рішенням суду незрозуміло, яким чином брат буде відвідувати школу. Тому що він повинен знаходитися півроку в межах нашого села і кожного разу повідомляти про свій намір виїхати», – прокоментувала рішення суду сестра Абдурамана Есма Абдувелієва.

Після російської анексії у Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із організацією «Хізб ут-Тахрір», яку в Росії заборонено.