Поліція затримала у Києві чоловіка, що роздавав листівки про одного з кандидатів

Рух «Відсіч» повідомив, що на майдані Незалежності поліцейські затримали їхнього активіста Леоніда Овчаренка, який роздавав там листівки. Також представники ініціативи опублікували відео близько десятої ранку, як затриманого доправляють до відділка, та зауважили процесуальні порушення, які при цьому відбувалися.

Як стало пізніше відомо від самого Овчаренка, його доставили до відділку на Прорізній і вилучили листівки.

Пізніше поліція Києва оприлюднила заяву, у якій пояснила затримання тим, що активіст проводив незаконну агітацію: передвиборча агітація забороняється до оголошення ЦВК результатів голосування у першому турі виборів президента.

«Правопорушника попередили, що такі дії є протиправними, а відтак запросили проїхати в територіальний відділ поліції для складання адміністративних матеріалів. Утім чоловік відмовився і вчинив непокору правоохоронцям», – йдеться у повідомленні.

У «Відсічі», однак, переконані, що листівки не є політичною агітацією, бо, хоча там йдеться про одного з кандидатів, вони не містять закликів голосувати «за» чи «проти».

На активіста склали адміністративний протокол. Як повідомляють у поліції, його розгляне Шевченківський районний суд.

Раніше ЦВК анонсувало проведення засідання 7 квітня о 12:00, на якому планується підбити підсумки першого туру виборів і встановити офіційні результати голосування.

За результатами підрахунків голосів виборців, які вже завершили в ЦВК, але які ще не мають статусу офіційних, голосування 31 березня не визначило переможця, і президент буде обраний за результатами повторного голосування (неформально відомого як «другий тур») щодо двох кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів. За наявними даними, до бюлетеня будуть включені комік Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко. В день виборів, за цими даними, Зеленський набрав 30,24 відсотка голосів виборців, Порошенко 15,95 відсотка. Відповідно до законодавства, повторне голосування («другий тур») має відбутися 21 квітня.

Встановлення офіційних результатів голосування в день виборів необхідне для продовження виборчого процесу: офіційного призначення повторного голосування («другого туру»), початку агітаційних кампаній кандидатів тощо.