Організаторам виставки на «Олімпійському» у день можливих дебатів захід не скасовували

На НСК «Олімпійський» на 19-21 квітня заплановане проведення Весняного книжкового ярмарку з правом безкоштовного входу на територію комплексу, повідомили на своїй сторінці у Facebook організатори заходу.

«Ніяких офіційних заявок на проведення інших подій на НСК «Олімпійський» не надходило. Ніяких відмов нам не надходило», – йдеться в повідомленні.

Організатори книжкової виставки заявили, що «19 квітня на НСК заплановані книжкові дебати».

У НСК «Олімпійський» заявили, що можуть провести дебати кандидатів у президенти України перед другим туром виборів, бо мають всі технічні можливості, у разі, якщо «буде прийняте рішення на найвищому рівні».

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський 3 квітня закликав свого опонента Петра Порошенка взяти участь у дебатах на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Порошенко 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

При цьому в НСК «Олімпійський» заявили, що не отримували заявок на проведення дебатів між кандидатами в президенти.

Закон України «Про вибори президента України» в статті 62 визначає процедуру й терміни проведення передвиборчих теледебатів. Зокрема, такі дебати проводять в останню п’ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше ніж 60 хвилин і транслюються в ефірі національних Суспільних теле- та радіоканалу. Передвиборчі теледебати також можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

Кандидати на посаду президента України беруть участь у теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів в участі у дебатах, виділений час надається іншому – хто прийшов.