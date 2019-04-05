Радіо Свобода Daily: Дебати на стадіоні й інтрига з аналізами – Порошенко прийняв виклик Зеленського

Порошенко прийняв виклик Зеленського

Президент Петро Порошенко заявив, що готовий дебатувати зі своїм опонентом Володимиром Зеленським на стадіоні, хоча закон прописує інші правила.

«Дебати робляться не заради видовища на стадіоні, дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни, про цінності, історичний вектор, пріоритети… Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей… Але стадіон, так стадіон. Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу», – заявив Порошенко у відеозверненні.

Крім того, штаб Порошенка виступає за кілька раундів дебатів із Зеленським. Там також додали, що сьогодні, 5 березня, Порошенко чекатиме на Зеленського в медпункті стадіону «Олімпійський» для здачі аналізів.

Умову, що кандидати обов’язково мають пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів», висунув саме Зеленський. Пояснивши це тим, що «країні потрібен здоровий президент». Однак, у його штабі заявили, що він не піде здавати аналізи в «Олімпійському». Натомість, запросили Порошенка зробити це в «незалежній лабораторії» приватного медичного центру. Крім того, Зеленський запропонував призначити лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко «незалежним арбітром» на дебатах.

Тим часом, у ЦВК заявили, що, за законом, дебати можуть відбуватися лише у студії Суспільного мовника. А те, що обговорюють кандидати в президенти, це лише агітація, яка не може бути оплачена з державного бюджету.

Що таке президентські дебати?

Радіо Свобода проаналізувало закони та підзаконні акти, які регламентують проведення дебатів між кандидатами в президенти України. Розповідаємо коротко про головне – що таке президентські дебати?

Спецрепортаж «Схем» зі штабів Порошенка та Зеленського

Кого Володимир Зеленський у разі перемоги на виборах призначить на ключові посади в державі? Як у Петра Порошенка пояснюють, що з його програми зникла обіцянка провести деолігархізацію в країні? Чи має шанси Ігор Коломойський повернути собі націоналізований «Приватбанк», якщо президентом буде Зеленський? Як Порошенко відреагував на гучне викриття стосовно свого соратника та бізнес-партнера Ігоря Кононенка, який, як встановило наше розслідування, ймовірно причетний до схем виведення сотен мільйонів гривень з державних обленерго? Та чи обіцяє Порошенко очистити свою команду від корупціонерів у разі перемоги на виборах? «Схеми» провели декілька днів у штабах кандидатів, щоб поставити ці та інші запитання ключовим претендентам на посаду президента України.

Голос з-за ґрат: за кого проголосували тюрми

«Порошенко лідирує в тюрмах і психлікарнях», «Психи за Порошенко: чому вибори в Україні виявились символічними», «Жити-по-новому» означає жити в кримінальному дурдомі» – це заголовки низки ЗМІ (Украина.ру, Znaj.ua і навіть російського ТАСС) у день виборів. Вони копіювали одне в одного одну і ту саму новину: діючий президент перемагає у місцях несвободи, де, ясна річ, є адмінресурс і вибори фальсифікують на користь влади. Як насправді? Журналісти Радіо Донбас.Реалії запаслись терпінням та зібрали з електронної системи «Вибори» усі СІЗО та тюрми, які є на підконтрольній Україні території. Їх 153. Виявилося, що найбільше підтримують за ґратами Юлію Тимошенко, трохи менше Володимира Зеленського, Порошенко переміг у десятку закладів.

Вибух у Києві

Зранку 4 квітня поліція Києва повідомила про вибух автомобіля в Голосіївському районі Києва, внаслідок якого постраждав чоловік. Згодом стало відомо, що замах був вчинений на співробітника спецслужби України «шляхом спроби мінування автомобіля». Підривник автівки внаслідок численних травм помер у лікарні в Києві, повідомили правоохоронці.

Дедлайн підписання декларації з лікарем

Кінцевого терміну підписання декларації з сімейним лікарем не існує, заявляє Міністерство охорони здоров’я України. У міністерстві нагадали, що з квітня всі заклади, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри та які мають контракт із НСЗУ, перейдуть на більш ефективну модель фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». При цьому всі, хто звернувся до лікаря, отримають медичну допомогу, наголошують у МОЗ. «Якщо пацієнтові потрібен плановий огляд, електронний рецепт на «Доступні ліки» або інші послуги з переліку первинної медичної допомоги, лікар зможе його прийняти та укласти з ним декларацію одразу на прийомі», – йдеться в повідомленні. У випадку невідкладного стану пацієнтам, які не обрали свого лікаря або перебувають у відпустці чи відрядженні, сімейний лікар, терапевт або педіатр надасть безоплатно медичну допомогу, кажуть у МОЗ.

Вчасно обстежуйтеся і здавайте аналізи! Будьте здоровими!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.