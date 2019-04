Західна преса про Зеленського: політика – це не гра для дилетантів

Актор Володимир Зеленський став лідером першого туру президентських виборів, чим привернув до себе чимало уваги на Заході. Те, що коміка підтримали, бо побачили, як він грає роль президента у телешоу – не так вже й смішно, вважає оглядач впливової The Financial Times. Західні високопосадовці, тим часом, занепокоєні можливим президентством Зеленського, йдеться у статті The Wall Street Journal. А дослідниця Мелінда Герінґ в статті для видання Foreign Affairs наголошує, що парламентські вибори будуть більш важливими для майбутнього України, ніж президентські.

Вже дуже скоро Україну цілком може очолити телевізійна зірка. Але політика – це не гра для дилетантів, йдеться у статті The Financial Times.

Веселі новини про те, що українськи виборці опинилися за крок до обрання президентом коміка, який грає роль президента на телебаченні, можливо, завели поняття «сатири» занадто далеко, вважає автор.

Тим не менш, все не так вже й смішно, особливо якщо причиною підтримки виборців Володимира Зеленського було те, що вони просто побачили його президентом у серіалі по телевізору.

«Я не можу уявити жодної іншої професії, коли люди могли б довіряти комусь просто тому, що вони побачили, як ті роблять свою роботу в телевізійному шоу», – зазначає автор.

«Я не можу уявити, наприклад, як можна довіритися медичним навичкам актора Джорджа Клуні тільки тому, що він колись грав роль в серіалі «Швидка допомога». Хоча я припускаю, що інші можуть бути більш сприйнятливими», – йдеться у статті.

Звісно, актори можуть йти в політику, але не існує іншої кар’єри, в якій грати роль на телебаченні вважається адекватною підготовкою до виходу на верхівку, каже автор. І все одно якимось чином управління здається аматорською професією, для якої непотрібні виразні навички. Навіть невдачі політиків напередодні фінансових криз не сприяють розумінню цього, мовиться у статті.

Але, як показали дебати «Брекзит», політика не є простим завданням. Наприклад, рішення, що стоять перед міністрами, часто є складними або ж навіть болісними. Здійснювати та сперечатися про складну та з багатьма нюансами політику в часи великої непередбачуваності та еру 24-годинних новин та соціальних медіа – це талант, який, як ми бачимо, мають дуже мало лідерів.

«Якщо актори змушують політику виглядати легко, то це тому, що в їхньому світі всі дотримуються сценарію», – переконаний автор.

Як на потенційне президентство Володимира Зеленського реагує Захід? Із хвилюванням, йдеться у статті американського видання The Wall Street Journal.

Шоумен отримав майже вдвічі більше голосів, ніж чинний президент України Петро Порошенко, нагадують автори.

США та ЄС близько співпрацювали з Порошенком протягом останніх п’яти років, щоб не дати Росії загнати Україну назад до своєї сфери впливу.

Європейські високопосадовці кажуть, що вони занепокоєні тим, чи зможе Зеленський вистояти проти Москви та втримати Україну на її проєвропейському шляху. Він ніколи не займав посад у політиці та надав мало деталей стосовно того, як він збирається керувати країною, мовиться у статті.

«Найменш поганим сценарієм, мабуть, було би мати Порошенка», – цитують автори одного з високопосадовців ЄС. Щодо Зеленського – ніхто не знає, в чому полягає його програма, хто насправді за ним стоїть чи яка його основна думка, додав політик.

Головний «пункт продажу» Зеленського – статус аутсайдера. Він успішно себе відокремив від усталеного політичного класу, який допоміг перетворити країну на другу найбіднішу європейську націю після Молдови, пишуть автори.

У своїй кампанії Порошенко наголосив на своїх зовнішньополітичних повноваженнях і стійкому опорі російському президенту Володимиру Путіну. Останній заявив, що ніякі поліпшення у відносинах неможливі, доки при владі Порошенко.

Західні чиновники зустрічалися з Зеленським у Києві, щоб спробувати зрозуміти його погляди і наміри. На початку цього року на зустрічі з послами країн ЄС Зеленський був доброзичливим, ввічливим і цілеспрямованим, як казали присутні. Проте, крім питань, що стосуються боротьби з корупцією, він не надав жодних деталей щодо своїх планів вирішення конфлікту, відновлення економіки або того, як буде продовжувати проєвропейський шлях, підготовлений Порошенком, йдеться у матеріалі.

«Адміністрація президента США Дональда Трампа працюватиме з урядом президента Зеленського, якщо він виграє, так само, як працювала з президентом Порошенком і буде продовжувати працювати з Порошенком, якщо він переможе», – сказав виданню колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Редактор блогу UkraineAlert аналітичного центру «Атлантична рада США» Мелінда Герінґ в статті для видання Foreign Affairs наголошує, що парламентські вибори восени будуть більш важливими для майбутнього України, ніж президентські.

Порошенко, на думку автора, має досить міцні оцінки у якості воєнного президента, проте економіка майже не зростає. На початку його президентства робив кроки проти корупції, насамперед у газовому секторі. Але боротьба зайшла в глухий кут, вважає авторка. Зусилля щодо реформування судової системи шляхом перезавантаження Верховного Суду не вдалися. Інвестори, в свою чергу, не були обдурені заявами Порошенка про прогрес, і прямі іноземні інвестиції залишилися незмінними.

Тим часом Зеленський «зчитує» публічні настрої краще, ніж будь-який інший кандидат. Українці мають найнижчий рівень довіри до свого уряду в світі. Вони неодноразово говорили соціологам, що хочуть бачити нові обличчя при владі та справжню боротьбу з корупцією. Люди хочуть «чистого» президента, який обіцяє легкі рішення і швидкий прогрес, мовиться у статті.

«За цим стандартом важче придумати більш досконалого кандидата: на телебаченні Зеленський грає президента, який живе зі своїми батьками в звичайному будинку, їздить на велосипеді і знищує олігархів. У реальному житті Зеленський зобов’язався забезпечити рівність всіх перед законом, скасувати депутатську недоторканість та підтримати антикорупційні установи. У нього також є два серйозні радники-реформатори – колишній міністр фінансів Олександр Данилюк і колишній міністр економічного розвитку Айварас Абромавічус», – розповідає автор.

Але Зеленський має вразливості. У нього немає серйозних військових радників або ж радників з питань національної безпеки, в той час як продуктивність Порошенка в якості воєнного президента є, мабуть, його найбільшою силою, мовиться у статті.

Герінґ також зазначає, що Зеленському варто краще пояснити свої відносини з горезвісним олігархом Ігорем Коломойським, який володіє телеканалом «1+1», на якому показують шоу Зеленського.

Але для майбутнього України більш важливу роль відіграватимуть парламентські вибори, які відбудуться восени. Адже саме парламент – той орган, який визначає економічну політику країни, наголошує Герінґ.

Тож «результати парламентських виборів, разом з президентськими, покажуть, наскільки серйозно Україна насправді налаштована на те, щоб залишити у минулому систему, яка збагачує еліти і збіднює всіх інших», – переконана автор.