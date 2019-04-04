Володимир Єрмоленко: «Головний ворог – у Кремлі, головна проблема – внутрішня війна»

(Рубрика «Точка зору»)

Головний ворог – у Кремлі, головна проблема – внутрішня війна

У Олега Ольжича є короткий текст «Дух руїни». Короткий переказ історії України від княжих часів з одним лейтмотивом: у певний момент хтось шукає внутрішніх ворогів, і для перемоги над ними кличе ворогів зовнішніх.

Спочатку ми стаємо слабкими, а потім стаємо жертвами. Спочатку ми нападаємо один на одного, а потім нападають на нас.

Це постійний рефрен української історії. Він буде повторюватися завжди, тому про цю небезпеку ми маємо знати завжди. Ольжич писав про «дух степу»: приходять, руйнують, йдуть. Без «вчора», без «завтра».​

Ми можемо зараз наговорити один одному багато про «корупціонерів» і «клоунів». Можемо лякати авторитаризмом чи громадянською війною. Але від кожного з нас залежить, чи ці сценарії справдяться. Бо технологія проста: спочатку розкол і внутрішня війна – потім все решта. Якщо ми допустимо перше – ми допустимо решту.

Корупція – це проблема номер два. Проблема номер один – російські танки.

Популізм – це проблема номер два. Проблема номер один – російські танки.

(Танки, звісно, – це тільки образ. Все може бути тонше)

«У нашому суспільстві велася жорстока боротьба всіх проти всіх», – писав Ольжич. Це був 1941 рік, і через 3 роки він загине в нацистському таборі. Йому було значно складніше, ніж нам. Але він мав ясність думки.

Нам теж це потрібно: ясність і спокій. І розуміння: головний ворог – у Кремлі, головна проблема – внутрішня війна.

Володимир Єрмоленко – український філософ, публіцист

Джерело – фейсбучна сторінка

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