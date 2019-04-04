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04 Квітень 2019, Київ 16:25
Політика

Володимир Єрмоленко: «Головний ворог – у Кремлі, головна проблема – внутрішня війна»

Ситілайт у Києві під час виборів президента України

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(Рубрика «Точка зору»)

Головний ворог – у Кремлі, головна проблема – внутрішня війна

У Олега Ольжича є короткий текст «Дух руїни». Короткий переказ історії України від княжих часів з одним лейтмотивом: у певний момент хтось шукає внутрішніх ворогів, і для перемоги над ними кличе ворогів зовнішніх.

Спочатку ми стаємо слабкими, а потім стаємо жертвами. Спочатку ми нападаємо один на одного, а потім нападають на нас.

Володимир Єрмоленко, український філософ, публіцист
Володимир Єрмоленко, український філософ, публіцист

Це постійний рефрен української історії. Він буде повторюватися завжди, тому про цю небезпеку ми маємо знати завжди. Ольжич писав про «дух степу»: приходять, руйнують, йдуть. Без «вчора», без «завтра».​

Ми можемо зараз наговорити один одному багато про «корупціонерів» і «клоунів». Можемо лякати авторитаризмом чи громадянською війною. Але від кожного з нас залежить, чи ці сценарії справдяться. Бо технологія проста: спочатку розкол і внутрішня війна – потім все решта. Якщо ми допустимо перше – ми допустимо решту.

Корупція – це проблема номер два. Проблема номер один – російські танки.

Популізм – це проблема номер два. Проблема номер один – російські танки.

(Танки, звісно, – це тільки образ. Все може бути тонше)

«У нашому суспільстві велася жорстока боротьба всіх проти всіх», – писав Ольжич. Це був 1941 рік, і через 3 роки він загине в нацистському таборі. Йому було значно складніше, ніж нам. Але він мав ясність думки.

Нам теж це потрібно: ясність і спокій. І розуміння: головний ворог – у Кремлі, головна проблема – внутрішня війна.

Володимир Єрмоленко – український філософ, публіцист

Джерело – фейсбучна сторінка

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Володимир Єрмоленко

    Український філософ, есеїст, перекладач, доктор політичних студій (Школа високих студій суспільних наук: EHESS, Париж), кандидат філософських наук (Київ, 2009 рік), старший викладач (кафедри філософії, кафедри літературознавства та іноземних мов) Києво-Могилянської академії.

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