Що таке президентські дебати: коротко про головне

Радіо Свобода проаналізувало закони та підзаконні акти, які регламентують проведення дебатів між кандидатами в президенти України. Розповідаємо коротке про головне.
Що таке дебати?
Дебати – публічний обмін думками двох кандидатів у президенти України
Чи є будь-яка розмова між кандидатами – дебатами?
Ні. Офіційні теледебати проводяться перед другим туром виборів Президента України. Все інше ‒ передвиборча агітація
Де проводяться?
У студії (кімнаті) UA: Суспільне. Кандидати за 30 хвилин до початку мають прибути за адресою Мельникова (тепер вулиця Юрія Іллєнка) , 42 у Києві
Хто проводить?
UA: Суспільне. Інші канали можуть транслювати безкоштовно
Хто платить?
Теледебати оплачуються із державного бюджету
Чи треба медична довідка?
Ні. Закон такого не вимагає
Коли проводяться дебати?
19 квітня між 19:00 та 22:00 або з 20:00 до 21:00
Хто ведучий?
Ведучого визначає UA: Суспільне
Якщо хтось із кандидатів не прийде?
Весь час надається іншому кандидату
Скільки тривають дебати?
1 годину в прямому ефірі
3 квітня кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Петру Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Він додав, що кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів». «Країні потрібен здоровий президент», – сказав Зеленський.
Петро Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні.
31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.
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