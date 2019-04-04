Що таке президентські дебати: коротко про головне

Радіо Свобода проаналізувало закони та підзаконні акти, які регламентують проведення дебатів між кандидатами в президенти України. Розповідаємо коротке про головне.

​Що таке дебати?

Дебати – публічний обмін думками двох кандидатів у президенти України

Чи є будь-яка розмова між кандидатами – дебатами?

Ні. Офіційні теледебати проводяться перед другим туром виборів Президента України. Все інше ‒ передвиборча агітація

Де проводяться?

У студії (кімнаті) UA: Суспільне. Кандидати за 30 хвилин до початку мають прибути за адресою Мельникова (тепер вулиця Юрія Іллєнка) , 42 у Києві

Хто проводить?

UA: Суспільне. Інші канали можуть транслювати безкоштовно

Хто платить?

Теледебати оплачуються із державного бюджету

​Чи треба медична довідка?

Ні. Закон такого не вимагає

Коли проводяться дебати?

19 квітня між 19:00 та 22:00 або з 20:00 до 21:00

Хто ведучий?

Ведучого визначає UA: Суспільне

Якщо хтось із кандидатів не прийде?

Весь час надається іншому кандидату

Скільки тривають дебати?

1 годину в прямому ефірі

3 квітня кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський запропонував своєму опонентові в другому турі виборів Петру Порошенку провести дебати на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Він додав, що кандидати обов’язково повинні пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає «ні алкоголіків, ні наркоманів». «Країні потрібен здоровий президент», – сказав Зеленський.

Петро Порошенко у ніч на 4 квітня відповів, що готовий дебатувати на стадіоні.

31 березня відбулися вибори президента України. Актор і бізнесмен Володимир Зеленський та чинний президент Петро Порошенко виходять до другого туру, який запланований на 21 квітня.