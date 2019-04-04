Потрібні чи не потрібні: американські експерти про дебати в Україні

Володимир Зеленський погодився на дебати із Петром Порошенком, аде за низки умов –зокрема, на стадіоні. Американські політологи та громадські одразу ж відреагували на цю заяву. Пізніше стало відомо, що Порошенко прийняв виклик Зеленського і готовий дебатувати на стадіоні, хґоча й вважає, що деьати в телестудії побачили б більше людей і саме так прописано в законі.

Зеленський досі обіцяв цуценят, веселки і чудеса. Я б хотів бачити, які справжні, конкретні кроки він збирається зробити

«Звичайно потрібні дебати! Це божевілля проводити президентські вибори, де вирішується доля твоєї країни, без дебатів», – зазначив Браян Вітмор із Центру аналізу європейської політики.

«Що вони збираються робити з корупцією? Україна трансформується з олігархічної країни у країну зі справжнім плюралізмом. Я хочу знати як кожен кандидат бачить цей шлях. За п’ять років ми цього не побачили, або ж прогрес був дуже повільний. Зеленський досі обіцяв цуценят, веселки і чудеса. Я б хотів бачити, які справжні, конкретні кроки він збирається зробити. І єдиний шлях це побачити – це дебати», – додав Вітмор.

Майкл Карпентер із Центру дипломатії та глобального залучення імені Пенна-Байдена також погоджується про необхідність дебатів.

Експерт вважає, що і Порошенко і Зеленський мають відповісти українцям на наступні запитання: «Що вони збираються зробити щоб подолати корупцію? Щоб виграти війну з Росією? Як підняти українську економіку?»

Побачити словесний двобій кандидатів у президенти України хотіла би і Мелінда Герінг з Атлантичної ради США.

У Порошенка було п’ять років щоб перезапустити економіку. Які нові ідеї він має?

«Я хотіла б почути чому Зеленський вважає, що референдум щодо НАТО абсолютно необхідний, якщо сьогодні опитування кажуть, що більшість українців підтримують вступ в НАТО. Чому ми навіть про це говоримо? Україна визначилися з цим питанням і твердо стоїть на прозахідному шляху», – зазначила вона.

«Від Порошенка я хочу почути, як він збирається розвивати економіку. Українська економіка росте лише на 3 з половиною відсотка. Це найбідніша країна в Європі, навіть бідніша за Молдову. У нього було п’ять років щоб перезапустити економіку. Які нові ідеї він має?» – додала Герінг.

Відсутність в Україні усталеного інституту президентських дебатів лишає простір для використання питання дебатів між кандидатами у президенти в якості самостійної тактики. На це вказує Ніна Янковіч, експерт аналітичного центру Інститу Кеннана, яка зараз перебуває в Україні.

Янковіч прокоментувала обмін заявами між Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

На думку Янковіч, заява Зеленського є «тактикою виборчої кампанії».

При цьому вона звернула увагу, що ситуація обумовлена тим, що в Україні, на відміну від США, президентських дебати не є усталеними інститутом.

«У США переговори з приводу подібних деталей (згаданих Зеленським – ред.) лишаються за лаштунками, але більшість вирішуються Комісією з проведення президентських дебатів, якої, наскільки мені відомо, в Україні немає. Тож і маємо таку ситуацію», – відзначила Янковіч.

​Комісія з проведення президентських дебатів (Commission on Presidential Debates) це неприбуткова корпорація, яка була створена у США у 1987-му році і спонсорується Демократичною і Республіканською партіями.

Як відзначає сайт організації, головною метою CPD є підтримка та проведення кожні 4 роки дебатів та проведення досліджень та освітніх заходів пов'язаних з цими дебатами.