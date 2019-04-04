Натівські військові подарували дітям тварин для міні-ферми – відео

Військові підрозділів НАТО подарували вихованцям Краковецького навчально-реабілітаційного центру 10 тварин для міні-ферми. Вони зібрали гроші і придбали 10 кіз, овець, курей, гусей у місцевого фермера. Це буде своєрідною терапією і соціалізацією для дітей із особливими потребами. Військовослужбовці НАТО під час місій в інших країнах мають добру традицію – допомагають потребуючим дітям. Попередній підрозділ армії США, який був на ротації в Україні, почав опікуватись вихованцями з інвалідністю: допомогли в облаштуванні будинку, щотижня відвідували дітлахів, купували необхідні речі.