Символіка часу: підрозділи НАТО відзначають 70-річчя Альянсу на території України

70-річчя створення НАТО сьогодні військовослужбовці 278-го бронекавалерійського полку Сухопутних військ США зустрічають в Україні. Адже від серпня минулого року вони, як військові інструктори, проводять вишкіл українських бійців. Це четверта ротація вояків НАТО в рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи «Україна». А ще, окрім служби, вони займаються благодійництвом, допомагаючи дітям-сиротам.

Вихованці Краковецького навчально-реабілітаційного центру щоразу радо зустрічають військовослужбовців країн НАТО. Дітлахи, більшість з яких із особливими потребами, сироти і напівсироти, сприймають іноземців у військовій формі, як своїх друзів. Вони разом грають у футбол, працюють у городі, займаються у класах. Для них американські військовослужбовці облаштували дитячий майданчик.

А днями школярі отримали у подарунок від військових 10 тварин, а це кози, вівці, кури, гуси. Радості дітей не було меж.

Основна місія – це допомогти дітям зрозуміти, що вони для нас дуже важливі

«Ми раді, що змогли втілити ще одну мрію дітей – привезли домашніх улюбленців, за якими вони дбатимуть і доглядатимуть. Бо не кожна дитина стане великим вченим, а ось дбати про наших менших друзів дуже важлива річ, яку вони навчаться. Для нас основна місія – це допомогти дітям зрозуміти, що вони для нас дуже важливі, допомогти їм соціалізуватись, розвинути свої здібності і ніхто не може судити їх, бо повинні їм допомогти почуватись повноцінними навіть серед дітей із більшими можливостями», – каже Тері Белл, військовий капелан Нацгвардії штату Теннесі, США.

Натовці встановили у центральному містечку, де вони проживають під час виконання місії, скриньку для благодійництва, відтак зібрали гроші і купили у місцевого фермера тварини для вихованців школи.

Для дітей міні-ферма є своєрідною терапією і соціалізацією, зазначила директор навчального центру Наталія Франків. Адже у Краковецькому навчально-реабілітаційному центрі навчається і проживає півсотня дітей, яка потребує особливої опіки, допомоги і підходу. А військовослужбовці НАТО під час місій в інших країнах мають добру традицію – допомагають потребуючим дітям.

Ми продовжили їхню справу, дізнались, яка допомога більш необхідна будинкові дитини

«Це така наша традиція. Попередній підрозділ, який був на ротації в Україні, почав опікуватись сиротинцем і ми продовжили їхню справу, дізнались, яка допомога більш необхідна будинкові дитини. Купували тварин поступово, їх ставало більше і діти раділи, вчаться їх доглядати. Мають тут гарних коней», – розповів американський сержант Джон Браянт.

Раніше школярі військового містечка Старичі, що на Львівщині, отримали від військовослужбовців 173-ї повітряно-десантної бригади США у подарунок відремонтовану школу. Тоді 300 тисяч доларів надав департамент Міноборони США. Адже у бюджеті американської армії передбачається фінансування на проекти, спрямовані на підтримкуі допомогу населенню тієї місцевості, де перебувають американські військовослужбовці. Також вояки НАТО відремонтували і дитячий садочок у військовому містечку.

​Запитують про стандарти НАТО

Такі соціальні проекти дозволяють краще познайомитись із місцевою культурою і людьми. А ось про що найчастіше запитують у військовослужбовців країн НАТО їхні українські колеги?

Перебування в Україні є унікальним

«Ми не говоримо про НАТО на Яворівському полігоні, бо ми тут працюємо, як ментори для українських військових інструкторів, наставниками для українських підрозділів, тренуємо їх, тому найбільш поширене питанння,чи відповідає тренування на полігоні стандартам НАТО. Перебування в Україні є унікальним,ми не лише задіяні у тренуваннях, але маємо багато проектів соціальних, а це важливо, бо завдяки їм пізнаємо місцеву культуру, налагоджуємо стосунки», – зауважила Кілі Моріарті, старший лейтенант бронекавалерійського полку Нацгвардії США.

Її колега по службі, старший лейтенант Збройних сил США Кейтлін Макгвайр під час військово-тренувальної місії в Україні вивчає українську мову. Щодня 20 хвилин вона присвячую українській.

Мені подобається українська культура, місцева кухня

«Я дуже цікавлюсь мовами. У цивільному життя я викладач латинської мови. Тому зацівкалена вивчати різні мови. Тут хотіла українську вивчити і користуюсь різними додатками в інтернеті, щоб вивчити мову. Намагаюсь із колегами розмовляти українською мовою. Мені подобається українська культура, місцева кухня», – розповіла Радіо Свобода Кейтлін Макгвайр.

Навчання у рамках «Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи» військові інструктори США, Канади, Литви, Польщі, Британії, Швеції, Норвегії для українських військовослужбовців розпочали у 2015 році. Вишкіл, згідно зі стандартами НАТО, пройшли майже 8 тисяч українських бійців.