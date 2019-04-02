НАТО обговорить свою присутність у Чорному морі на тлі «агресивних» дій Москви

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що цього тижня альянс обговорить свої «наступні кроки» у відповідь на подальше порушення Росією ключової угоди про контроль над ядерною зброєю з часів Холодної війни, а також присутність НАТО у Чорноморському регіоні на тлі «агресивної поведінки» Росії.

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО зберуться в столиці США 4 квітня з нагоди 70-ї річниці підписання Вашингтонського договору про створення західного військового альянсу.

Очікується, що переговори будуть зосереджені в основному на відносинах із офіційною Москвою. Ці відносини зазнали серйозного напруження через різні питання, включно з захопленням Росією Кримського півострова у березні 2014 року та її підтримку бойовиків у конфлікті на сході України, що забрав близько 13 тисяч життів протягом п’яти років.

Столтенберґ заявив журналістам у Брюсселі 1 квітня, що міністри НАТО «почнуть вирішувати відносини альянсу з Росією», яка, за його словами, «продовжує порушувати» Договір про ядерні сили середньої дальності (INF) від 1987 року.

Цей договір – перший такого типу документ, який ліквідував цілий клас ракет, заборонив США і Росії розробляти, виробляти і розгортати ракети наземного базування або балістичні ракети з радіусом дії від 500 до 5500 км.

Сполучені Штати у лютому тимчасово зупинили участь у двосторонній угоді через те, що, за словами Вашингтона, Росія далі розробляє і розгортає ракетну систему, яка порушує домовленість. Москва, яка заперечує звинувачення, пізніше також припинила участь у договорі.

«Ці ракети, які важко виявити, знижують поріг використання ядерної зброї і роблять світ менш безпечним», – сказав Єнс Столтенберґ. «Росія далі кидає виклик нашим закликам повернутися до дотримання договору про INF. Час закінчується, тому ми обговоримо наступні кроки НАТО».

Столтенберґ заявив, що альянс не планує розгортати нової ядерної зброї наземного базування в Європі.

Виступаючи на спільній прес-конференції з послом США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон, глава НАТО також заявив, що очікує від міністрів, що вони «домовляться про нові заходи щодо покращення обізнаності щодо ситуації в [Чорноморському] регіоні та активізують підтримку з боку НАТО Грузії та України».

За словами Столтенберґа, ці заходи міститимуть підготовку морських сил і службу берегової охорони, відвідування портів, спільних маневрів та обмін інформацією.

Союз НАТО «стурбований агресивною поведінкою Росії, включно з її поточними діями проти України та захопленням» у листопаді минулого року трьох українських суден та 24 членів їхнього екіпажу біля Керченської протоки, що з’єднує Чорне море та Азовське море.

НАТО вимагає негайного звільнення затриманих членів екіпажу, а також вільного доступу українських суден до портів України в Азовському морі.

Гатчісон сказала, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО будуть говорити про те, «що Росія робить, щоб дестабілізувати Україну», зокрема, про дії у Керченській протоці, а також про «незаконне вторгнення в Крим і мілітаризацію Криму».

Міністри також обговорять «шляхи продовження будівництва системи стримування і захисту від російської агресії, будь то гібридна, кібернетична, або хімічна війна», – додала посол США.

Також очікують, що на зустрічі у Вашингтоні 4 квітня міністри обговорять роль НАТО у боротьбі з тероризмом та поточну проблему витрат на оборону.

2 квітня Столтенберг має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом і звернутися до Конгресу.